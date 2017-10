VIDEO: दर्दनाक मौत का शिकार हुआ ये खिलाड़ी, लाइव मैच के दौरान गई जान

रविवार का दिन फुटबॉल के लिए काला दिन साबित हुआ। एक मैच के दौरान साथी खिलाड़ी से टकराने की वजह से इंडोनेशिया के दिग्गज गोलकीपर कोइरुल हु़डा की मौत हो गई। दरअसल, लीग-1 में पार्सेला लामोनगन और सेमेन पडांग के बीच मैच चल रहा था। मुकाबले के 45 वें मिनट में कोइरुल हु़डा फुटबॉल का बचाव करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ब्राजीलियाई खिलाड़ी रोड्रिगेज से उनकी जोरदार टक्कर हुई।

R.I.P. Indonesian Liga 1 goalkeeper #ChoirulHuda passed away after a collision with teammate. Sending my thoughts to his family & friends. pic.twitter.com/mWYVlr8oWb