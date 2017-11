INDIGO फ्लाइट में हुई पीवी सिंधु के साथ बदसलूकी, ट्वीट कर की शिकायत

देश की मशहूर बेडमिंटन प्लेयर और ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु के साथ इंडिगो की फ्लाइट में बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। सिंधु ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि किस तरह उनके साथ फ्लाइट में बदसलूकी गई। सिंधु ने लिखा की मैं माफी चाहती हूं, लेकिन चार नवंबर को 6E 608 फ्लाइट में सफर करने का मेरा एक्स्पीरियंस बेहद खराब रहा।

सिंधु ने अपने पोस्ट में बताया कि कैसे एक ग्राउंड स्टाफ मेंबर ने उनके साथ बदतमीजी से बात की। जब उस स्टाफ मेंबर को समझाया गया तब भी वो नहीं माना। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुंबई जाने के दौरान ग्राउंड स्टाफ (skipper) मिस्टर अजीतेश ने मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यव्हार किया और बदतमीजी से बात की। जब एयरहोस्टेज ने अजीतेश को समझाने की कोशिश की, कि वो पैसेंजर के साथ ढंग से पेश आए तो उसने एयरहोस्टेस के साथ भी बहुत बुरे तरीके से बात की।

सिंधु ने आगे लिखा कि अगर इंडिगो जैसी एयरलाइन कंपनी में ऐसे लोग काम करते हैं तो वो बहुत जल्द इंडिगो कि प्रतिष्ठा को खराब करने वाले हैं। सिंधु ने इस घटना को लेकर एक के बाद एक तीन ट्वीट शेयर किए. सिंधु ने एयरलाइन को संबाेधित करते हुए लिखा कि आप प्लीेज मिस आशिमा से पूछिए वह पूरे मामले की जानकारी आपको विस्तार से देंगीं.

Sorry to say ..i had a very bad experience😤when i was flying by 6E 608 flight to bombay on 4th nov the ground staff by name Mr ajeetesh(1/3)