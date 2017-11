एशिया कप चैंपियनः टॉप-10 में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम, दिल्ली में जोरदार स्वागत

एशिया कप विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम एफआईएच ताजा वर्ल्ड रैंकिंग में दो पायदान चढ़कर टॉप 10 में पहुंच गई है। जापान में हुए एशिया कप में खिताबी जीत दर्ज करने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम सोमवार देर रात स्वदेश लौटी। एयरपोर्ट पर टीम का जोरदार स्वागत हुआ।

भारत ने जापान के काकामिगहरा में खेले गए फाइनल में चीन को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर 13 बरस बाद एशिया कप जीता। भारत ने रैंकिंग में स्पेन को 11वें स्थान पर धकेलकर 10वां स्थान हासिल किया। रैंकिंग में टॉप तीन टीमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विश्व और यूरोपीय चैम्पियन नीदरलैंड टॉप पर है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है। पुरुष टीमों की रैंकिंग में भारत छठे स्थान पर बना हुआ है।

Indian women's hockey team arrived in Delhi after winning #AsiaCup2017. Captain Rani Rampal says, 'we need to work harder to achieve more.' pic.twitter.com/vwzx7SecYe