WOW! भारतीय U-17 फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों से मिले मोदी, जानें वजह

भारतीय अंडर-19 फुटबॉल टीम भले ही फीफा 2017 में जीत हासिल नहीं कर पायी, लेकिन टीम ने अपने खेल से सभी का दिल जीता। भारतीय अंडर-17 फुटबॉल के खिलाड़ियों का प्रदर्शन पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीम के सभी खिलाड़ियों से शुक्रवार को मुलाकात की।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने अंडर-17 फीफा वर्ल्डकप का अनुभव साझा किया। इसके अलावा मोदी ने खिलाड़ियों का हौंसला बढ़ाया और बेहतरीन प्रदर्शन करने की कामना की। इस दौरान खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे।

Prime Minister, Shri @narendramodi with the Indian Team that participated in FIFA U-17 World Cup, in New Delhi on November 10, 2017. The Minister of State for Youth Affairs and Sports (I/C) and Information & Broadcasting, Shri @Ra_THORe is also seen. pic.twitter.com/2jTUS5JIXw