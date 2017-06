शहादत को सलाम: भारतीय हॉकी टीम ने शहीदों के सम्मान में बांधी काली पट्टी

भारतीय हाकी टीम ने भारतीय सेना पर हाल ही में हुए हमलों में शहीद हुए सैनिकों की याद में आज हीरो हाकी विश्व लीग सेमीफाइनल में बांह पर काली पटटी बांधकर खेला। भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ ने भी बांह पर काली पटटी बांध रखी थी। भारतीय हाकी समुदाय हमेशा भारतीय सैनिकों के मसलों को लेकर मुखर रहा है और इस तरह के हमलों की निंदा की है।

Scintillating moments from India’s stellar win over Pakistan in the Hero Men’s #HWL2017 SF in London on 18th June. https://t.co/DH2Nch9Mke pic.twitter.com/M5KKBOxiY3