10 साल बाद एशिया कप जीतकर लौटी भारतीय हॉकी टीम, एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत

भारत-मलेशिया के बीच एशिया कप हॉकी का फाइनल मैच बांग्लादेश के ढाका में खेला गया। भारत ने मलेशिया को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। एशिया कप हॉकी के फाइनल में मलेशिया को हराकर 10 साल बाद खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का सोमवार को घर लौटने पर शानदार स्वागत हुआ।

सभी फैन्स ने ढोल-नगारो से नई दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का स्वागत किया। एयरपोर्ट पहुंचे पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और स्टार फॉर्वर्ड खिलाड़ी सरदारा सिंह ने कहा, हमारी टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही इससे निश्चित रूप से खिलाड़ियों का मनोबल ही बढ़ेगा।

