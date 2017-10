FIFA U-17:हिंदी में लॉन्च हुआ फीफा का ट्विटर अकाउंट,जानिए क्या है खास?

फीफा अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप का आगाज 6 अक्टूबर से हो रहा है। भारत में पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर खेलप्रेमियों में काफी उत्साह है। साल 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद यह भारत में आयोजित होने वाला इस दशक का सबसे बड़ा खेल उत्सव है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संगठन फीफा ने भी जोरदार तैयारी की है। आज के आधुनिक युग में ट्विटर खबरों के साथ ट्रेंड में रहने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है और इसको ध्यान में रखते हुए फीफा ने हिंदी में अपना ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है।

फीफा का आधिकारिक हिंदी ट्विटर अकाउंट @FIFAHindi फुटबॉल प्रेमियों को टूर्नामेंट और मैचों से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना का रियल टाइम अपडेट उपलबध कराएगा। गौरतलब है​ कि यह टूर्नामेंट भारत के 6 अलग अलग स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें दुनिया की 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

फीफा के चीफ कम्युनिकेशन आॅफिसर फैब्रिस जाउहॉड ने कहा, 'फीफा दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों के बीच अपनी पैइ बनाना चाहता है, हम दुनिया भर के प्रशंसकों को इस खेल के प्रति उनके प्रेम और लगाव को जाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। हम हिंदी में फीफा का ट्विटर अकाउंट लॉन्च कर बहुत ही प्रसन्न हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं।'

भारत की अंडर-17 टीम के पहले मैच में मौजूद होंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फुटबाल की विश्व नियामक संस्था-फीफा की महासचिव फातमा समौरा और फीफा टूनार्मेंटों के प्रमुख जेमी यारजा छह अक्टूबर को भारत और अमेरिका की अंडर-17 टीमों के बीच खेले जाने वाले अंडर-17 विश्व कप के पहले मैच में मौजूद रहेंगे। भारतीय फुटबाल के दिग्गज आई.एम. विजयन, बाईचुंग भूटिया और भारतीय फुटबाल टीम के वर्तमान कप्तान सुनील छेत्री भी इस ऐतिहासिक मौके पर दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद रहेंगे।



Today, we welcome a new Twitter handle to the family for the #FIFAU17WC! Say hello to @FIFAHindi!🇮🇳⚽️🏆

ℹ️➡️https://t.co/sXxFg8TXnM pic.twitter.com/xMWaorcWU6