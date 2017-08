SAD! डेफ ओलिंपिक विजेताओं का नहीं हुआ स्वागत, गुस्से में फिर खिलाड़ियों ने किया कुछ ऐसा...

डेफ ओलिंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भारत पहुंचने पर उनका स्वागत नहीं किया गया। 46 खिलाड़ियों का दल तुर्की के इस्तंबुल से भारत पहुंची, तो उनके स्वागत के लिए सरकार की तरफ से कोई नहीं था। टीम ने ओलिंपिक में शानदार प्रदर्शन करके पांच मेडल अपने नाम किए थे।

बता दें कि खिलाड़ियों ने एक गोल्ड समेत पांच और पदक भारत ने अपने नाम किए थे। इसके बावजूद खेल मंत्रालय की तरफ से उनका स्वागत करने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। ऐसे में ओलिंपिक से लौटे खिलाड़ियों को गुस्सा आ गया और वह एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे।

Deaf players including medal winners refuse to leave Delhi airport, complain no one from the Govt is there to receive them #Deaflympics2017 pic.twitter.com/bi4baN2Wqm