बचपन की दोस्त के साथ शादी के बंधन में बंधे मेसी, शकीरा सहित 260 गेस्ट पहुंचे

बार्सिलोना (अर्जेंटीना) के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी शुक्रवार रात एक भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। मेसी ने अपनी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड अंटोनेला रोकुज्जो से शादी की। इस शादी में में दुनिया के कई फेमस फुटबॉलर्स और बड़े सेलेब्स ने शिरकत की। समारोह का आयोजन मेसी के होम टाउन रोसेरियो में हुआ। (यहां देखिए वीडियो)

Mr and Mrs Messi after their marriage ❤️ pic.twitter.com/jF1AzUgP5d