OMG! अंग्रेज ने फुटबॉलर थियो के 'ऊं नमः शिवाय' टैटू को बोला इस्लामिक, ट्विटर पर मिली सीख

फुटबॉलरों के लिए टैटू बनवाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आर्सेनल के फुटबॉलर थियो वालकॉट ने अपनी पीठ पर एक टैटू बनवाया, जिस पर बवाल मचा हुआ है। थियो ने अपनी पीठ पर 'ऊं नमः शिवाय' लिखवाया। टैटू की फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की और उसके बाद से इस पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं।

एक फैन ने तो 'ऊं नमः शिवाय' को इस्लामिक भी बता दिया। थियो ने टैटू बनवाने के बाद फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'अपना दिल खोलिए, डर, घृणा और जलन को बाहर निकालिए। इससे आप कभी ना खत्म होने वाली खुशी को महसूस कर सकेंगे।'

Open your heart, shed fear, hate or envy, to experience everlasting joy & happiness #NewTattoo pic.twitter.com/R0Qksj4vk5