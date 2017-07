विंबलडन के 140 साल: इस टूर्नामेंट की 5 खास बातें जिसे नहीं जानते होंगे आप

विंबलडन के 140 साल पूरा होने पर गूगल ने डूडल के जरिए अपने तरीके से विश किया है। इस डूडल को अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बांग्लादेश, समेत कई अन्य देशों में मनाया जा रहा है। विंबलडन विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है।

