इनका साथ सफलता की सौगात

दीपक चोपड़ा, प्रसिद्ध लेखक, मॉडर्न मोटिवेशनल गुरु व फिजीशियन हैं। वह 75 से अधिक किताबें लिख चुके हैं।

First Published:29-03-2017 01:09:37 AM Last Updated:29-03-2017 01:09:37 AM

कार्यस्थल हो या फिर घर, कुछ लोगों की सोहबत से मुश्किल काम भी आसान बन जाते हैं, तो कुछ की मौजूदगी से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। कैसे करें इन लोगों की पहचान और किसके काम को कितनी तवज्जो दें, आइए जानते हैं... करियर के दौरान हमें कई तरह के सहकर्मियों, बॉस, ग्राहकों और सलाहकारों के साथ काम करना होता है। भावनात्मक पहलुओं पर गौर करें तो इनमें से कुछ दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। इन बेहतर लोगों का साथ सफलता के नजदीक ले जाता है। अगर आपको करियर की चिंता है तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के साथ ही इस बात को लेकर भी सजग रहें कि उसे दूसरे लोग कैसे प्रभावित करेंगे। मोटे तौर पर, जो लोग सफलता पाने में आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं, उनमें ये गुण पाए जाते हैं- 1. वफादारी और ईमानदारी

यह सबसे जरूरी गुण है। इसी से पता चलता है कि कौन विश्वास के योग्य है? अगर कोई आपके प्रति वफादार है तो वह आपके साथ अपनी सफलता के किस्से बांटेगा, आपके हितों की रक्षा करेगा। अगर आपने कार्यस्थल में कभी अपने काम से जुड़े किसी व्यक्ति का झूठ पकड़ा है, तो उससे सचेत रहें। उनसे भी सावधान रहें, जो सहयोग के वादे तो करते हैं, पर वक्त आने पर मुकर जाते हैं। ये ईमानदारी में कमी के लक्षण हैं। 2. प्रतिस्पर्धा

प्रतिस्पर्धा को स्वस्थ रूप में लेने वाले लोग एक चुनौती हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जीतने की इच्छा अकसर सामान्य बातचीत को भी एक प्रतिस्पर्धा का रूप दे देती है। पर उनकी विजेता बनने की तीव्र इच्छा बहुत उपयोगी भी होती है। इस तरह के लोग अपना काम करते हुए अपने आसपास सफलताओं का अंबार लगा लेते हैं। अगर इस तरह के किसी व्यक्ति का साथ मिल जाए तो वह यकीनन ऊपर तक पहुंचने में आपकी भरपूर मदद करेगा। 3. टीम भावना

जीवन में ज्यादातर परिस्थितियां सामूहिक प्रयासों से जुड़ी होती हैं। यही वजह है कि टीम का मनोबल बढ़ाने वाले लोगों की मौजूदगी जरूरी होती है। ऐसे लोग टीम के सभी सदस्यों की बात सुनते हैं और सभी के योगदान की कद्र करते हैं। वे आपको सम्मानित महसूस कराते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि टीम का प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा हो जाए और टकराव की परिस्थितियां कम से कम बनें। 4. रचनात्मकता

रचनात्मक प्रवृत्ति वाले लोग आम तौर पर टीम बनाने वाले तो नहीं होते, पर उनमें एक सहज जिज्ञासा की प्रवृत्ति, खोजने की ललक और नया करने की आदत होती है। इस तरह के लोग आमतौर पर अकेले रहना और काम करना पसंद करते हैं। इनका सारा ध्यान अपनी रचनाओं के इर्द-गिर्द केंद्रित रहता है। पर अगर इस तरह के स्वभाव वाले किसी रचनात्मक व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो जाए तो उनके आसपास रहने भर से ही आपके अंदर नए विचारों के असंख्य बल्ब जल जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जानते हैं इनके बारे में...

1. अतिआदर्शवादी: ऐसे लोग हमेशा दूसरों की शिकायत और अपना बचाव करते पाए जाते हैं। बाहर से मीठे और तर्कसम्मत मालूम होते हैं, पर इनके आसपास वाले इनके शिकायती लहजे से निराश महसूस करते हैं। बेहतर है, इन्हें नजरअंदाज करें, इन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया जा सकता। 2. आत्मकेंद्रित लोग: इन लोगों में ‘मैं’ की भावना कूट-कूट कर भरी होती है। दूसरों को सुनना इन्हें गवारा नहीं होता। ऐसे लोगों का कम से कम सामना करें। अगर ये ज्यादा बात करने की कोशिश करें तो इन्हें बीच में ही टोक दें। यहां वहां से निकल जाएं। 3. दुविधा में रहने वाले लोग: हर वक्त दुविधा में रहने वालों के मन में घबराहट, व टालमटोल जैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। इनके साथ रहते हुए केवल इतना ध्यान रखें कि उनकी निर्णय न ले पाने की क्षमता आपके काम पर असर ना डाले। 4. तानाशाह: ये लोग भावनात्मक रूप से जिद्दी और जड़ होते हैं। ये तुरंत ही सामने वाले को कमजोर करार दे देते हैं। हालांकि दबाव वाली स्थिति में या मुसीबत में ये कई बार उपयोगी भी साबित होते हैं, क्योंकि ये अव्यवस्था दूर करना जानते हैं। अंत में, उपरोक्त प्रवृतियों के लोगों को सुधारने की कोशिश न करें। स्थिति को देखते हुए रिश्ते बनाएं।

