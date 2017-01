काश, सरहद पर देश की सेवा कर पाता

शत्रुघन सिंह चौहान

First Published:21-01-2017 09:44:13 PM Last Updated:21-01-2017 09:44:13 PM

शत्रुघन सैनिक बनने का सपना लेकर बड़े हुए। सिर्फ पिता ही नहीं, उनके दादा, नाना, मामा और कई चचेरे भाई सेना में थे। इसलिए मन में कभी किसी और नौकरी में जाने का ख्याल नहीं आया। परिवार के लोग जब भी कहीं जुटते, तो सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती। 1962 की जंग में हिस्सा ले चुके उनके पिता जसपाल सिंह अक्सर जंग के किस्से सुनाते। इस माहौल ने उनके मन में देश-प्रेम और वीरता का जज्बा पैदा किया। वह पढ़ाई खत्म कर सेना में जाने की तैयारी करने लगे। सेना में जाने का सपना पूरा हुआ। छठी राजपूत बटालियन, श्रीनगर में उन्हें पहली तैनाती मिली। यहां के हालात के बारे में उन्होंने पहले से काफी सुन रखा था। बुलंद हौसलों के साथ वह बतौर सेकेंड लेफ्टिनेंट अपनी ड्यूटी निभाने में जुट गए। बात 11 अप्रैल, 1990 की है। कमांडिंग ऑफिसर ने उनकी टीम को बाटमूला में घर-घर तलाशी के आदेश दिए। टीम ने एक आतंकवादी के घर से करीब 27 किलो सोना बरामद किया। यह बड़ी बरामदगी थी। कार्रवाई के बाद वह दफ्तर पहुंचे और बरामद सारा सोना अपने सीनियर अफसर को सौंप दिया। अगले दिन सेना ने तलाशी अभियान की जानकारी सार्वजनिक की। तत्कालीन कर्नल ने तलाशी में मिले हथियार वगैरह का जिक्र तो किया, पर सोने के बारे में कुछ नहीं कहा। शत्रुघन को यह बात अजीब लगी। उन्होंने कर्नल के सामने यह मसला उठाते हुए पूछा कि उन्होंने बरामद सोने का जिक्र क्यों नहीं किया? यह सुनकर कर्नल भड़क गए। फटकार लगाते हुए चुप रहने की सलाह दी। शत्रुघन परेशान थे, ऐसा क्यों हुआ? वह समझ नहीं पाए कि कर्नल ने सोने की बरामदगी क्यों छिपाई? अगले दिन रात को करीब 12 बजे ड्यूटी से वापस आ रहे थे कि अचानक उन पर गोलियां चलने लगीं। घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पता चला कि यह हमला साजिशन उनके ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कराया था। इसके बाद 15 अप्रैल को उन्हें छुट्टी का कागज देकर घर जाने को कहा गया। कुछ दिन वह लखनऊ के कमांड अस्पताल में भर्ती रहे। अब उनके प्रताड़ना के दिन शुरू हो चुके थे। अगले साल 11 अप्रैल को फिर श्रीनगर में उन पर हमला हुआ। उन्हें 32 गोलियां लगीं। शत्रुघन बताते हैं, मेरे ऊपर तीन बार हमले हुए। झूठे आरोप लगाए गए। मैं तो दुश्मन की गोलियां खाने के लिए सेना में भर्ती हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मेरे अपने लोग ही मुझ पर हमला करवाएंगे। हालांकि सेना में सब लोग खराब नहीं थे, बस कुछ अधिकारी थे, जिन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। अब वह बहुत निराश हो चुके थे। सैनिक बनकर देश की सेवा करने का सपना टूट सा गया था। मगर घरवालों ने उन्हें हारने नहीं दिया। पिता जानते थे कि बेटा ईमानदार है। उन्होंने शत्रुघन को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी। पत्नी गीता कहती हैं, यह लड़ाई आसान नहीं थी। इन बीते बरसों में हमने बहुत कुछ खोया। मगर मैं जानती थी कि मेरे पति को न्याय जरूर मिलेगा। शत्रुघन ने तय कर लिया कि वह हार नहीं मानेंगे। उन्होंने सीनियर अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत रखी। तमाम सबूत भी सौंपे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वह सशस्त्र सैन्य अधिकरण पहुंचे। सुनवाई चलती रही, पर फैसला नहीं आया। बाद में उन्होंने संसद में याचिका पेश की। यहां भी लंबा इंतजार करना पड़ा। 18 साल बाद संसदीय समिति ने उन्हें निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें सेना में ससम्मान वापस बहाल किया जाए। इस पर भी सेना मुख्यालय ने कोई पहल नहीं की। फिर वह इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने मामले को सैन्य अधिकरण में भेज दिया। सशस्त्र सैन्य अधिकरण में सेना अधिकारियों ने शपथ-पत्र देकर बताया कि उनके केस से संबंधित फाइलें जल गई हैं। इस बीच शत्रुघन के बच्चे बड़े हो गए। जाहिर है, पिता की हालत देख उनके मन में सैन्य सेवा के प्रति उत्साह खत्म हो गया। शत्रुघन बताते हैं, पिछले 26 साल मैं इतना परेशान रहा कि बच्चों के बारे में कुछ सोच नहीं पाया। बड़ी बेटी पीसीएस सेवा में आ गई और बड़े बेटे ने एमबीबीएस कर लिया। छोटा बेटा शौर्य अभी दून स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता है। मैं चाहता हूं कि वह सेना में जाए। तमाम मुश्किलों के बावजूद संघर्ष जारी रहा। बहुत कुछ सहना पड़ा। सेना ने उनका कोर्ट मार्शल कर दिया। वर्दी छिन गई। वह केस लड़ते रहे। तारीख पर तारीख पड़ती रहीं। लोगों को लगने लगा कि जरूर शत्रुघन की गलती रही होगी, तभी उनका कोर्ट मार्शल किया गया। दादा के जमाने से कमाई मान-प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई, मगर शत्रुघन डटे रहे। आखिर इसी सप्ताह सशस्त्र सैन्य अधिकरण ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए कोर्ट मार्शल के आदेश को रद्द कर दिया। अधिकरण ने रक्षा मंत्रालय पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया कि शत्रुघन को सैन्य सेवा में बहाल करके उन्हें सेवा के सभी लाभ दिए जाएं। शत्रुघन कहते हैं, फैसले ने मुझे नई जिंदगी दी है। नौकरी के बस ढाई साल बचे हैं। मैं ड्यूटी पर वापस जाने को तैयार हूं। हालांकि मन में मलाल रहेगा कि जीवन के कीमती 26 साल केस लड़ने में खर्च हो गए।

प्रस्तुति: मीना त्रिवेदी

