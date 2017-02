सात नामों वाली एक लड़की

सात नामों वाली एक लड़की

ली हियोन सियो सामाजिक कार्यकर्ता

First Published:04-02-2017 09:26:08 PM

ली हियोन सियो का बचपन उत्तर कोरिया के येसन शहर में बीता। यालू नदी के किनारे बसा यह खूबसूरत शहर किसी जमाने में आर्थिक रूप से काफी खुशहाल हुआ करता था। शहरवासियों के पास रोजगार की कोई कमी न थी। मगर 1990 के दशक में कपड़ा और पेपर मिलों की बंदी के बाद उन पर मुसीबतों का कहर टूट पडा। मामला सिर्फ आर्थिक संकट का नहीं था, सियासी विवादों ने भी शहर के बाशिंदों का जीना मुहाल कर रखा था। दरअसल, पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया येसन के उत्तरी भाग पर अपना दावा करता रहा है। लिहाजा इस इलाके में सैन्य और सियासी दखल आम बात हो गई। ली इसी तनाव-भरे माहौल में पली-बढ़ीं। उत्तर कोरिया में अपराधों के फैसले अदालती प्रक्रिया की बजाय तानाशाह शासकों के दरबार में तय होते हैं। ली ने सात साल की उम्र में पहली बार सरेआम फांसी का नजारा देखा। इसे देख उनका नन्हा दिल दहल गया। इसके बाद जैसे-जैसे वह बड़ी होती गईं, तानाशाही क्रूरता के नजारे आम होते गए। जब घरवालों से पूछतीं कि यह सब क्यों हो रहा है, तो घरवाले डांटकर उन्हें चुप करा देते। मगर अब वह यह समझने लगी थीं कि जो कुछ भी हो रहा है, वह गलत है। किसी को अन्याय के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं थी। हुकूमत के खिलाफ राय जाहिर करना गंभीर अपराध था। रिश्तेदार, पड़ोसी सभी खौफ में जी रहे थे। मन में तानाशाही हुकूमत के प्रति गुस्सा पनपने लगा। एक दिन तय कर लिया कि नहीं रहेंगी वह ऐसे मुल्क में, जहां जुल्म सहना नियति हो। घरवालों ने बहुत रोका, मगर वह

नहीं मानीं। तब वह 17 साल की थीं। यह बात 1997 की है। ली ने यालू नदी पार करके चीन की सीमा में कदम रखा। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। यालू नदी का पानी बर्फ बन चुका था। किस्मत ने उनका साथ दिया। सीमा पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने दया करके उन्हें चीन में प्रवेश करने में मदद की। उन्होंने सोचा, दो-तीन साल तक चीन के किसी कॉलेज में पढ़ाई करूंगी और बाद में स्वदेश लौटकर घरवालों को भी इसी रास्ते से चीन में ले आऊंगी। जब चीन की धरती पर कदम रखा, तो दिल खौफ से कांपने लगा। कहीं पुलिस न पकड़ ले! किसी तरह छिपते-छिपाते वहां पहले से रह रहे एक रिश्तेदार के घर पहुंचीं। उनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था। इसलिए गैर-कानूनी प्रवासी बनकर रहना पड़ा। करीब दस साल तक वहां रहीं। हर समय भय रहता कि कहीं किसी को उनके बारे में पता न चल पाए? अगर पुलिस को भनक लग जाती, तो जबरन उन्हें वापस उत्तर कोरिया भेज दिया जाता। यह सोचकर उनका मन कांप उठता। यदि ऐसा होता, तो ली की जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती। उनके देश में ऐसे लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर सरेआम फांसी दे दी जाती है। ली नाम बदलकर रहने लगीं। उन्होंने चीनी भाषा सीखी, ताकि वहां के लोगों में घुल-मिल सकें। ली बताती हैं, मैंने चीन में अपना नाम सात बार बदला। एक जगह लंबे समय तक रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए जगह बदलनी पड़ती। एक बार पुलिस को शक हो गया, पर तब तक वह चीनी भाषा इतनी

अच्छी बोलने लगी थीं कि पुलिस को यकीन करना पड़ा कि वह चीन की नागरिक हैं। उस समय वह 19 साल की थीं। एक कंपनी में नौकरी मिली, पता चला कि उन्हें सेक्स वर्कर बना दिया गया है। किसी तरह ली वहां से भागने में कामयाब रहीं। दस साल तक चीन में रहने के बाद उन्होंने दक्षिण कोरिया जाने का फैसला किया। ली बताती हैं, चीन में रहना आसान नहीं रहा। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं थी। साल 2008 में बेहतर जिंदगी की तलाश में वह दक्षिण कोरिया पहुंचीं। वहां उन्होंने पुलिस को अपने बारे में सच बताया और आधिकारिक शरण मांगी। पर जल्द ही एक बुरी खबर आई। ली बताती हैं, मैं अपनी मां और भाई-बहनों की मदद के लिए पैसे भेजा करती थी। उत्तर कोरिया की पुलिस को इसकी भनक लग गई। अब घरवालों का जीवन खतरे में आ गया। तब मैंने तय किया कि मैं उन्हें चीन के रास्ते दक्षिण कोरिया लेकर आऊंगी। यह काम आसान नहीं था। कई बार रास्ते में पूछताछ हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दक्षिण कोरिया में आने के बाद जीवन सुधरने लगा। उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की। वर्ष 2013 में अमेरिका जाने का मौका मिला। वहां एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। सुनने वाले दंग रह गए। एक लड़की ने इतना संघर्ष किया! एक प्रकाशक ने उनसे किताब लिखने का आग्रह किया। ली बताती हैं, मुझे डर था कि अगर मैंने किताब लिखी, तो मेरे रिश्तेदार मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए तय किया कि मैं किताब में उनके नाम को सार्वजनिक नहीं करूंगी। उनके जीवन पर आधारित किताब द गर्ल विद सेवन नेम पूरी दुनिया में मशहूर हुई। किताब के जरिये दुनिया को पहली बार उत्तर कोरिया की महिलाओं के संघर्ष के बारे में पता चला। ली कहती हैं, मैंने टांगिल नाम की सामाजिक संस्था बनाई है, जिससे मैं उत्तर कोरिया से भागकर आने वाली औरतों को शोषण व उत्पीड़न से बचाने की कोशिश कर रही हूं। उम्मीद है कि हालात बदलेंगे और हम महिलाओं को आजादी नसीब होगी।

प्रस्तुति: मीना त्रिवेदी

