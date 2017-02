अब जान भी जाए तो गम नहीं

किमबर्ले टेलर सामाजिक कार्यकर्ता

First Published:11-02-2017 10:25:04 PM Last Updated:11-02-2017 10:25:04 PM

किमबर्ले ब्रिटेन के ब्लैकबर्न शहर में पली-बढ़ीं। बाद में उनका परिवार मर्सीसाइड में रहने लगा। पिता फिल टेलर टीचर थे। बेटी को अंकों का खेल पसंद था, लिहाजा उन्होंने उसे गणित पढ़ने की सलाह दी। 12वीं पास करने के बाद वह लिवरपूल यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगीं। गणित पसंद था, इसलिए इसी विषय में स्नातक किया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान किमबर्ले के मन में दुनिया घूमने की इच्छा पैदा हुई। वह देखना चाहती थीं कि अलग-अलग मुल्कों में लोग कैसे जीते हैं? उनकी संस्कृति क्या है? उनके हालात क्या हैं? घरवालों ने सोचा, बेटी समझदार है, गंभीर है। इससे पहले कि वह नौकरी और शादी के बंधन में बंधे, उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें विश्व-भ्रमण की इजाजत मिल गई। तब वह 20 साल की थीं। योजना के मुताबिक, पहले वह अफ्रीका गईं, फिर अमेरिका व यूरोप जाने का मौका मिला। इस यात्रा ने उन्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराया। पहली बार एहसास हुआ कि इस धरती पर जीवन के कितने रंग हैं? मुल्कों के हालात कितने भिन्न हैं। कोई बहुत अमीर है, तो कोई बहुत गरीब। कहीं अपार संपन्नता है, तो कहीं लोगों को जीवन के जरूरी संसाधन भी उपलब्ध नहीं हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने कई शरणार्थी कैंपों का दौरा किया। यहां सीरिया और इराक से भागकर आए लोगों से मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने दुनिया के बारे में उनका नजरिया बदल दिया। शरणार्थियों के दर्द के किस्से सुनकर दिल दहल गया। किमबर्ले बताती हैं, शरणार्थी महिलाओं और बच्चों का दर्द सुनकर मैं रो पड़ी। जब दुनिया के एक हिस्से में महिलाएं इतना जुल्म सह रही हों, तो भला मैं चैन से कैसे बैठ सकती थी? तभी मन में ख्याल आया कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। यात्रा के बाद वह स्वदेश लौट आईं। अब कई मुल्कों में उनके दोस्त बन चुके थे। इस बीच उन्होंने स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई शुरू की। मगर मन नहीं लगा। बार-बार जंग से जूझ रहे सीरिया और इराक की महिलाओं व बच्चों के आंसू याद आते थे। वह वहां के लोगों के संपर्क में थीं। एक दिन एक दुखद खबर आई। किमबर्ले बताती हैं, सीरिया में रहने वाली मेरी एक दोस्त राष्ट्रपति असद की समर्थक है। उसकी छोटी बहन, जो आठ साल की थी, उसने अपने घर की दीवार पर आईएस के विरोध में एक संदेश लिख दिया। आईएस आतंकी भड़क गए। आतंकी उस बच्ची को एक ऊंची इमारत पर ले गए और वहां से नीचे फेंक दिया। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। बात अगस्त, 2014 की है। वह घरवालों को बिना बताए सीरिया चली गईं। किमबर्ले बताती हैं, दरअसल मेरी एक दोस्त चाहती थी कि मैं सीरिया जाकर उसकी वेबसाइट के लिए ग्राउंड रिपोर्ट लिखूं। मुझे पता था कि घरवाले मुझे सीरिया जाने की इजाजत नहीं देंगे, इसीलिए बिना बताए चल पड़ी। यहां पहुंचने के बाद ही मैंने उन्हें सच्चाई बताई। घरवालों को जब पता चला कि बेटी सीरिया गई है, तो वे सहम गए। वे जानते थे कि आईएस आतंकियों ने सीरिया के तमाम हिस्सों पर कब्जा जमा रखा है। कई बड़े तेल कुएं भी उनके कब्जे में हैं। आर्थिक हालात बदतर हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे में, बेटी का वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। उनके पिता फिल कहते हैं, मुझे हर समय उसकी चिंता लगी रहती है। पता नहीं कब, क्या हो जाए? पर मुझे नाज है कि मेरी बेटी इतना बड़ा काम कर रही है। आखिर किसी न किसी को तो यह हिम्मत दिखानी ही होगी! सीरिया में किमबर्ले को आए कुछ ही दिन हुए थे कि खबर आई, आईएस ने पांच हजार यजीदी महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया है। बाद में उनमें से कई लोगों की हत्या कर दी गई। किमबर्ले बताती हैं, मुझे पता चला कि आईएस ने तमाम यजीदी महिलाओं का अपहरण कर लिया है। मैं यह सोचकर सिहर उठी कि उन महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा? मैंने तय कर लिया कि मैं यहीं रहकर उनकी मदद करूंगी। इस बीच वह कुर्दिश महिला लड़ाकों के संपर्क में आईं, जो अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही थीं। उनसे मिलने के बाद किमबर्ले के इरादे और मजबूत हो गए। तय कर लिया कि वह उनकी टीम के साथ संघर्ष में हिस्सा लेंगी। 27 साल की किमबर्ले कुर्दिश पीपुल प्रोटेक्शन यूनिट की मीडिया टीम में काम कर रही हैं। आईएस से निपटने के लिए उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में कुर्दिश महिलाओं के साथ खुद की सुरक्षा और आतंकियों से निपटने के गुर सीखे। किमबर्ले बताती हैं, यहां महिलाओं के संग बलात्कार आम बात है। बच्चे मुस्कराना भूल चुके हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्हें यहां किस तरह का उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। मैंने आत्मरक्षा के लिए बंदूक चलाना सीखा है। अब हमें रक्का की ओर जाना है, जो आईएस आतंकियों का गढ़ है। किमबर्ले ब्रिटेन की पहली महिला फाइटर हैं, जो सीरिया में रहकर आईएस आतंकियों का सामना कर रही हैं। किमबर्ले कहती हैं, सीरिया की महिलाओं को उत्पीड़न से बचाना मेरा मिशन है। इसमें मेरी जान भी चली जाए, तो गम नहीं।

प्रस्तुति: मीना त्रिवेदी

