पीएम मोदी के जनदर्शन यात्रा की कुछ झलकियां

वाराणसी वरिष्ठ संवाददाता

First Published:04-03-2017 06:03:14 PM Last Updated:04-03-2017 07:41:43 PM

गर्भगृह में पीएम करते रहे पूजन, बाहर से आमजन करते रहे दर्शन बाबा विश्वनाथ दरबार में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूजन कर रहे थे। उस वक्त भी आमजन गर्भगृह के बाहर से बाबा का दर्शन कर रहे थे। सुरक्षा की कमान एसपी सुरक्षा शशिकांत तिवारी ने संभाली थी। मंदिर की ओर से पीएम का अभिनंदन मुख्य कार्यपालक एसएन त्रिपाठी ने किया। प्रधानमंत्री के साथ मंदिर में विधायक श्यामदेव रायचौधरी व मण्डलायुक्त नितिन रमेश गोकर्ण, भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा थे। लोहे की चादर पर से गुजरा मोदी का काफिला नगर में सड़क खोदो अभियान को छिपाने, ढांकने का प्रयास दो दिनों में संबंधित विभाग ने किया लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। आनन-फानन में मोदी के यात्रा मार्ग पर उखड़ी सड़कों को छिपाने के लिए लोहे की चादर डाली गयी थी। अस्सी और शिवाला स्थित माता आनंदमयी अस्पताल के सामने यह चादर बिछायी गयी थी। थाल लिये कन्या और महिलाओं ने लुटाये फूल अस्सी स्थित मारवाड़ी सेवा संघ के सामने पवन शर्मा के संयोजन में महिलाओं, बालिकाओं और पुरुष थाली में फूल लिये खड़े थे। जब पीएम का काफिला गुजरा तो फूल बरसाकर अभिनंदन किया गया। इस पर मोदी ने भी दोनों हाथों से वाहन के बोनट पर बिखरे फूल जनता की ओर उछाले। बटुकों ने स्वास्ति वचन से किया अभिनंदन ज्ञानवापी पर वेदपाठियों ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन वेदमंत्रोच्चार के साथ किया। गोदौलिया पर बटुकों ने स्वास्तिवाचन किया। वहीं बांसफाटक पर ढोल, नगाड़े और डमरू वादन के बीच मोदी-मोदी के नारे कार्यकर्ता लगाते रहे। केशरिया-हरा गुब्बारा छाया रहा मोदी के अघोषित रोड शो में केशरिया-हरा रंग छाया रहा। हवा में गुब्बारे लहरा रहे थे तो झंडा-बैनर, दुपट्टा, गुलबंद भी केशरिया-हरामय रहा। कमल का फूल छपे कपड़े, टोपी धारण किये हजारों कार्यकताओं की भीड़ शो में उत्साहित दिखी। चौराहे भी केसरियामय रहे। बाप रे गजब क सुरक्षा हौ, मानव दीवार गुरु गजबे सुरक्षा हौ। एकदम चऊचक घेरले हऊवन। तीन-तीन परत में सुरक्षाकर्मी रहलन। एसपीजी, आरएएफ, पीएससी, पुलिस जइसे अदमिन क दीवार बनाके चलत रहलन। नजर में गहराई हौ गुरु मोदी के रोड शो में तरह-तरह के विचार भी उमड़-घुमड़ रहे थे। गुरु भीड़ खूब हौ, तो दूसरे ने कहा कि हां ठीक-ठाक हौ। इसी में एक न कहा कि गुरु मोदी के नजर में गहराई हौ। बड़ा रहस्ययी आंख हौ। तो किसी ने कहा कि हां, ये तो है की आंख, बहुत कुछ बयां करती है।

