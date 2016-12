बनारस में एसटीएफ ने पकड़े सवा आठ लाख के नये नोट

बनारस में एसटीएफ ने पकड़े सवा आठ लाख के नये नोट

वाराणसी। कार्यालय संवाददाता

First Published:24-12-2016 08:24:28 PM Last Updated:24-12-2016 09:10:30 PM

एसटीएफ ने चौबेपुर से नशीले पदार्थों के तस्कर गिरोह के पांच सदस्यों को पकड़कर बड़ा खुलासा किया। इनके पास से नये नोट की बड़ी खेप बरामद की गई है। बरामद नोटों में सवा आठ लाख रुपये दो हजार के नये नोट हैं। साथ ही 737 किलो गांजा भी एसटीएफ के हाथ लगा। इन्हें 134 पैकेटों में अलग-अलग मात्रा में रखा गया था। शातिरों ने तस्करी के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया था। आरोपितों के खिलाफ चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। एएसपी एसटीएफ ज्ञानेन्द्र नाथ ने बताया कि असम से भारी मात्रा में गांजा लेकर दो तस्कर वाराणसी पहुंचे थे। चौबेपुर ढ़कवा मोड़ के पास डिलेवरी हो रही थी। इसी दौरान एसटीएफ की टीम ने उन्हें दबोच लिया। गांजा की डिलीवरी देने आए तस्करों में असम के अल्ताफ हुसैन और जाकिर हुसैन शामिल थे। वे गांजा की खेप आजमगढ़ के त्रिवेणी गुप्ता, बंटी गुप्ता और श्रीनाथ यादव के देने आए थे। पकड़े गये आरोपितों ने कबूल किया कि असम में दिलीप और राकेश नाम के बड़े तस्कर के इशारे पर पूर्वोत्तर राज्यों और भूटान से गांजा मंगाया जाता है। जिसे अलग-अलग तरीके से सप्लाई की जाती है। एम्बुलेंस से हो रही थी तस्करी सीओ एसटीएफ विनोद कुमार सिंह ने बताया कि नशे के कारोबारियों ने पुलिस से बचने के लिए एम्बुलेंस का सहारा लिया। ट्रेवलर गाड़ी को एम्बुलेंस बनाया गया। इस पर नीली बत्ती लगाकर असम से गांजा तस्करी की जाती थी। एम्बुलेंस में मरीज के लिए बनी बेंच के नीचे और आगे की तरफ कैविटी बनाकर गांजे का पैकेट रखा गया था। तस्कर लगातार हूटर बजाकर एम्बुलेंस लेकर चलते थे। ताकि उनकी जांच किसी भी स्थान पर न हो और आसानी से माल की सप्लाई कर सकें। एम्बुलेंस से पहुंचे गांजा को एक पिकअप में रखा जा रहा था। पकड़े गये गांजे की कीमत बाजार में लगभग एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। असम में यह गांजा पांच से सात हजार रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाता है। जिसे वाराणसी में 10 से 15 हजार रुपये के दाम पर बेचते हैं। पूर्वांचल में नये नोटों की यह पहली बड़ी खेप एसटीएफ इंस्पेक्टर विपिन राय और शैलेश सिंह ने बताया कि गांजे के अलावा तस्करों के पास से 9 लाख 42 हजार रुपये बरामद किये गये। इसमें आठ लाख 26 हजार रुपये दो हजार के नये नोट पकड़े गये हैं। पुलिस का दावा है कि पूर्वांचल में ये नये नोटों की पहली खेप बरामद हुई है। वहीं खेप में एक हजार व पांच सौ के पुराने नोट भी मिले। यह रकम गांजा के बदले दिये जाने थे। एसटीएफ के हाथ 134 पैकेट गांजा, एक एम्बुलेंस, एक पिकअप और चार मोबाइल बरामद हुआ है। कई राज्यों में सक्रिय है गिरोह नशीले पदार्थ की तस्करी का यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय है। इंस्पेक्टर पुनीत परिहार और एसआई गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि पकड़े गये सदस्यों ने कबूल किया कि गिरोह आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार और असम में सक्रिय है। अल्ताफ और जाकिर ने कबूल किया कि वे वाराणसी में त्रिवेणी गुप्ता को गांजे की सप्लाई करते हैं। जो इसे छोटे दुकानदारों के माध्यम से वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर सहित आसपास के जिलों में बेचता है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: Police arrested smugller, recovered new currency STF in Varanasi caught eight hundred twenty new not

From around the Web