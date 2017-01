बार व बेंच मिलकर निकाले समस्या का हल: न्यायमूर्ति ओमप्रकाश

First Published:22-01-2017 02:10:43 AM

हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति ओमप्रकाश ने कहा है कि समस्याएं लगातार आती रहेंगी। इसका हल बार व बेंच को मिलकर निकालना होगा। न्यायपालिका को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। इस दायित्व का निर्वहन हर हाल में होना चाहिए। समाज और वादकारी के हित को ध्यान रखते हुए अपना काम करना होगा। ताकि न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कायम रहे। वह शनिवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति कृष्ण प्रताप सिंह ने कहा कि समाज में नैतिक मूल्यों का तेजी से पतन हो रहा है। हम कहा जा रहे हैं, सच्चाई सामने आने पर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। सभी मामलों में सही तथ्य और दस्तावेज सामने लाने का प्रयास होना चाहिए। ताकि सही से चिंतन व मंथन हो सके। नवागत जिलाजज अशोक कुमार ने अधीनस्थ अधिकारियों से जनहित में त्वरित ढंग से काम करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान सेंट्रल बार एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष अशोक सिंह प्रिन्स व महामंत्री ओम प्रकाश पांडेय ने दोनों अतिथियों को स्मृतिचिन्ह व अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। समारोह में बार कौंसिल सदस्यगण अरुण कुमार त्रिपाठी व श्रीनाथ त्रिपाठी, एडीजे पीके शर्मा, बनारस बार अध्यक्ष अनिल पांडेय, महामंत्री आनंद मिश्र, विवेक शंकर तिवारी, दुर्गा प्रसाद, राधेश्याम चौबे दीनानाथ सिंह, केएलके चंदानी, अनूप श्रीवस्तव, सुरेश श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, राधेलाल आदि अधिवक्ता समेत कई न्यायिक अधिकारी शामिल रहे।

