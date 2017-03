हम उत्तर प्रदेश को भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे

शोभित मिश्र

First Published:03-03-2017 11:11:15 PM Last Updated:03-03-2017 11:11:15 PM

यूपी भाजपा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं। वह कहते हैं, यूपी के मतदाता भय और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल देने वाली सरकार चाहते हैं, इसलिए वे भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। पेश हैं 'हिन्दुस्तान' के प्रमुख संवाददाता शोभित मिश्र की मौर्य से बातचीत के मुख्य अंश- पांच चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अब आप भाजपा को कहां पा रहे हैं? आप अभी भी 300 पार के दावे पर अडिग हैं?

हम पांच चरणों के चुनाव में पूर्ण बहुमत से अधिक सीटें पा चुके हैं। अंतिम दो चरणों की 89 सीटों में से हम 70 से 80 सीटें जीतकर 300 सीटों का आंकड़ा पार कर लेंगे। 11 मार्च को 11 बजे तक सभी ईवीएम मशीनें खुल जाएंगी। उसके बाद जो नतीजे आएंगे, वे उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा का सफाया करने वाले होंगे। परिणाम देखकर विपक्षी दलों को डॉक्टर बुलाने की जरूरत पड़ेगी। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि कब्रिस्तान और श्मशान की बात करके आप चुनाव को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं?

सपा किस मुंह से हमारे ऊपर यह आरोप लगा रही है। उसने पांच साल सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। रमजान में बिजली, नवरात्रि में नहीं...। कब्रिस्तान बना सकते हैं तो श्मशान घाट क्यों नहीं? कुंडा में पुलिस अफसर की हत्या पर आर्थिक सहायता और उसकी पत्नी को नौकरी। कोई अन्य अफसर शहीद हो जाए तो उसे कुछ भी नहीं। सरकारी खजाने से मुस्लिम बेटियों को 20 हजार रुपये का कन्या विद्याधन दे दिया। भाजपा कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं करती है। उसके लिए बेटा-बेटी एक समान हैं, फिर चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। हम बिना भेदभाव के गरीब के यहां बेटी का जन्म होने पर उसे 50 हजार रुपये देंगे। चुनाव प्रचार में विकास कोई मुद्दा नहीं रहा और यह जुमलेबाजी और जानवरों की विशेषता जैसे अनावश्यक मुद्दों पर केंद्रित होकर रह गया?

देखिए, भाजपा का मुद्दा तो विकास ही है, लेकिन पार्टी इस चुनाव के जरिए प्रदेश में सपा सरकार का भ्रष्टाचार, गुंडाराज और कुशासन भी खत्म करना चाहती है। अखिलेश-राहुल की जोड़ी को जनता ने नकार दिया है। गधे वाले विज्ञापन को चुनावी भाषण में शामिल करके मुख्यमंत्री ने जता दिया है कि भाजपा की सरकार बनते देख उन्होंने संतुलन खो दिया है। वहीं, बसपा के शासनकाल में हुआ भ्रष्टाचार और माफिया मुख्तार अंसारी का पार्टी में जाना भी चुनावी मुद्दा है। हो सकता था कि पूर्वांचल में बसपा को कुछ सीटें मिल जातीं, पर मुख्तार को पार्टी में शामिल कर मायावती ने उन सीटों से भी हाथ धो लिया। विपक्षी दल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार खुद कर्जमाफी का फैसला करने में सक्षम है और अगर वह ऐसा करेगी तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। इस पर आपका क्या कहना है?

चुनाव तो यूपी में हो रहा है। ऐसे में विपक्षी दल यूपी की ही बात करें तो अच्छा होगा। अखिलेश बताएं कि उन्होंने पिछले पांच सालों में क्या काम किया है। केंद्र सरकार तो अपना हिसाब-किताब 2019 के लोकसभा चुनाव में देगी। वह यह भी बताएं कि बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं को लेकर क्या कार्रवाई की? कितनी जमीनों से अवैध कब्जे हटवाए? प्रदेश में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दे पाए? प्रदेश से उद्योग-धंधे क्यों पलायन कर गए? युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पाया? दरअसल, अखिलेश सरकार ने तो पांच सालों तक कागज पर ही काम किया है। जमीन पर कुछ भी नहीं है, पर मुख्यमंत्री बहुत गप मारते हैं। गाजियाबाद और सहारनपुर में चुनाव खत्म होते ही वहां छह घंटे भी बिजली मिलना मुश्किल हो गया है। जनता को प्रधानमंत्री पर भरोसा है। वह भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएंगे। 'विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता धरती पर एक बार ही आता है...।' जैसा कि अखिलेश कह रहे हैं कि चुनाव बाद भाजपा-बसपा रक्षाबंधन मना लेंगे। क्या आप बसपा का समर्थन लेंगे या फिर समर्थन देंगे?

मैं सलाह दूंगा कि लोग मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें। चुनाव में बुआ-भतीजे मिलकर शतक भी नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस ने देश को लूटा तो सपा-बसपा ने प्रदेश को लूटा है। यह देश-प्रदेश को लूटने वाली तिकड़ी है। जनता हमें पूर्ण बहुमत दे चुकी है। भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए आपका नाम भी चर्चा में है?

हंसते हुए...चर्चा चलती होगी। मुझे नहीं मालूम। मेरा लक्ष्य तो एक ही है, भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें दिलाना। मैं एक साधारण कार्यकर्ता की तरह पार्टी नेतृत्व की ओर से दी गई जिम्मेदारी निभा रहा हूं। आपकी पार्टी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। क्या आपको एक भी मुस्लिम कार्यकर्ता जिताऊ उम्मीदवार नहीं लगा?

मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं में कोई जिताऊ उम्मीदवार नहीं था। हम गिनती करने के लिए टिकट नहीं देते, न ही हम यहां हारने के लिए बैठे हैं। यूपी में सरकार बनी तो आपका एजेंडा क्या होगा?

यूपी में भाजपा सरकार ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करेगी। गरीबों के विकास और सुशासन के लिए काम करेगी। सपा-बसपा के लिए तो राजनीति व्यापार है। अखिलेश ने अपने पिता को किनारे कर कब्जा संस्कृति की शुरुआत की है। घोटालेबाजों को संरक्षण देने वाले नेताओं को पनाह देने का काम किया है। जो सपा ने किया, वही बसपा ने भी किया। उसने भी गुंडों-माफियाओं को संरक्षण दिया। क्या आप चुनाव आयोग की भूमिका से संतुष्ट हैं?

नहीं। जब तक डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं हटाएंगे, तब तक हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने डीजीपी को हटा दिया होता तो गायत्री प्रजापति और अरुण वर्मा जैसे बलात्कार के आरोपी जेल में होते। डीजीपी ने सरकार के इशारे पर गुंडों-माफियाओं को संरक्षण दिया। ठीक है, 11 मार्च तक संरक्षण दे लें। 12 तारीख से यूपी के हालात बदलने लगेंगे। अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे सहयोगी दलों के बारे में आप क्या कहेंगे?

भाजपा के साथ ही उसके सहयोगी दलों के सभी प्रत्याशी भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम लोगों के बीच बेहतर तालमेल है। हमारी सीट पर उनके और उनकी सीट पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एक-दूसरे के प्रत्याशियों को जिताने की कोशिशों में जुटे हैं। आप पिछले साल अप्रैल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। इतने कम समय में आपने पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक प्रत्याशियों में कैसे तालमेल बैठाया?

चूंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं तो कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके सम्मान की रक्षा करना मेरा दायित्व भी है। कार्यकर्ता ही मेरी पूंजी हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव भी उन्हीं की मेहनत से जीता और अब उन्हीं के बलबूते विधानसभा चुनाव जीतकर हम यूपी में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। नोटबंदी से विपक्ष में खलबली मची

नोटबंदी का असर यह हुआ है कि बेईमानों के खिलाफ लड़ाई में गरीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए हैं। विपक्षी दल सोचते थे कि मोदी 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री उनका कालाधन निकलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री के 1000-500 रुपये के नोटों को बंद करने से पिछले 70 सालों की काली कमाई बाहर आ गई। मोदी इस धन का इस्तेमाल गरीबों के लिए विकास योजनाएं चलाने में करेंगे। यही बात विपक्षी दलों को परेशान किए हुए है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं

अखिलेश और मायावती अपनी-अपनी पार्टियों की चिंता करें। हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा में हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा, यह निश्चित हो चुका है। चुनावी नतीजे आने के बाद विधायक दल और केंद्रीय संसदीय बोर्ड मुख्यमंत्री पर फैसला करेगा। पूरा देश प्रधानमंत्री के पक्ष में खड़ा है

ओडिशा और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भाजपा का शानदार प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बड़ी मजबूती से खड़ा है। जनता ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी जैसे फैसलों के अलावा केंद्र सरकार की विकासपरक योजनाओं पर मुहर लगाई है। स्वाभाविक है कि इसका असर यूपी के चुनाव में भी पड़ रहा है। महाराष्ट्र और ओडिशा की तरह भाजपा यूपी में भी बाजी मारेगी।

