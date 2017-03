पॉटरी और पर्यटन क्षेत्र को मदद का इंतजार

लखनऊ/वाराणसी, हिन्दुस्तान टीम

First Published:07-03-2017 11:55:26 PM Last Updated:07-03-2017 11:55:26 PM

यूपी विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। सातवें चरण के मतदान पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोट पड़ने हैं, बल्कि पिछली बार 23 सीटों पर कब्जा जमाने वाली सपा की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। मोदी से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती सहित दर्जनों दिग्गज नेताओं ने मतदान वाले क्षेत्रों में सियासी दमखम दिखाने और वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवैध खनन, पॉटरी और पर्यटन उद्योग की बदहाली व बनारसी साड़ी तथा कालीन उद्योग के लिए नए बाजार तलाशना सातवें चरण के प्रमुख मुद्दे हैं। अवैध खनन बड़ी समस्या

सोनभद्र, वाराणसी और मिर्जापुर में अवैध खनन ने सोन सहित कई नदियों की धारा मोड़ दी है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में जिन इलाकों में अवैध खनन से यूपी सरकार को 1,400 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने की बात कही थी, उनमें ये जिले प्रमुखता से शामिल थे। क्षेत्र में डोलो स्टोन की 115 और सैंडस्टोन की 75 खदानों के अलावा 325 क्रशर प्लांट मौजूद हैं, जिनमें लगभग 7,500 मजदूर काम करते हैं। न काम करने के घंटे तय हैं, न ही मजदूरी। सुरक्षा उपकरणों की कमी से हर महीने औसतन दो से तीन मजदूरों की मौत होती है। 60 फीसदी से अधिक मजदूर सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास जरूरी

वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ और गंगा घाटों के रख-रखाव पर काफी खर्च किया जा रहा है, लेकिन मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में मौजूद विंढमफाल, सिरसी फाल, टांडाफाल, सिद्धनाथ दरी, लखनिया दरी, देवदरी व राज दरी जैसे पर्यटन स्थलों की नैसर्गिक सुंदरता को सरकारें पयर्टन के नक्शे पर उभारने में असफल रही हैं। यहां की सड़कों, साफ-सफाई और अन्य पर्यटक सुविधाओं का हाल बेहाल है। पॉटरी उद्योग की बदहाली बड़ा मुद्दा

चुनार की पॉटरी एक वक्त शहरों की रसोइयों की रंगत बढ़ाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहां पांच-छह दुकानों पर जो रंग-बिरंगी पॉटरी दिखती भी है, वह खुर्जा से आती है। चुनार में पॉटरी बनाने की परंपरा सौ साल से अधिक पुरानी है। 1955 में प्रदेश सरकार की ओर से इसे उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। धीरे-धीरे यह एक लाख से अधिक लोगों की आजीविका का साधन बन गया। हालांकि 2002 में सरकार ने पॉटरी उद्योग को पूरी तरह से बंद कर दिया। 2003 के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के बर्तनों ने इसे गिरफ्त में ले लिया। मौजूदा समय में खुर्जा और कोलकाता से सस्ता माल मंगाकर उसकी बिक्री की जा रही है। हैंडलूम क्षेत्र को चाहिए नए मुकाम

बनारसी साड़ियां विश्वप्रसिद्ध हैं। इनका सालाना 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है। 2015-16 में 1.74 लाख करोड़ रुपये की बनारसी साड़ी विदेश निर्यात की गई। भदोही की कालीनों की मांग भी कम नहीं है। हालांकि इन दोनों उद्योगों को आधुनिक तकनीक और नए बाजार की दरकार है। नएपन के अभाव से बनारसी साड़ियों और भदोही की कालीनों की वकत कम हो रही है।



