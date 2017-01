UP में चुनावी 'दंगल' शुरू, 73 सीटों के लिए नामांकन आज

बुंदेलखण्ड के बाद सियासी फसल के लिए ‘खाद-पानी’ देने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश सियासत का नया मक्का बन चुका है। वर्ष 2014 में इसी जमीन से वोट ध्रुवीकरण की सियासत की प्रयोगशाला तैयार हुई और भाजपा ने यूपी फतह कर ली। ..अब यहीं से प्रदेश के सियासी महासंग्राम का पहला द्वार खुलने जा रहा है। 17 जनवरी को 15 जिलों की 73 सीटों के लिए नामांकन शुरू होने के साथ ही पूरे प्रदेश में चुनावी संग्राम शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि पहले चरण में पड़ने वाले वोटों से ही तय हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा! सीटों के लिहाज से भी सबसे ज्यादा 73 सीटें पहले चरण में ही हैं। यहां के मुद्दे:

गन्ना किसानों की मुश्किलों को ङोल रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूं तो कई मुद्दे हैं। मसलन महिलाओं के प्रति अपराधों का आंकड़ा यहां पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो सांप्रदायिक दंगों का दंश भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने ही सबसे ज्यादा ङोला है। मुजफ्फरनगर दंगों ने यूपी की सियासत का रुख पलट दिया था और 2014 में इसी लहर के बूते केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी। दंगों को लेकर हुई सियासत आज भी यहां ताजा है। लव जेहाद, घर वापसी, गोवध, कैराना का पलायन जैसे मुद्दे भी यहीं पनपे और पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया। नौकरियों में जाटों के लिए आरक्षण भी यहां के लिए मजबूत मुद्दा है। सियासी तस्वीर: यूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा की सियासी जमीन खासी मजबूत है लेकिन 2012 के चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी ने भी अपने पंख फैलाए हैं। 2012 में दोनों ही पार्टियों को इन 73 सीटों में से 24-24 सीटें हासिल हुई जबकि सपा को 2007 में यहां 5 सीटों के अंदर ही सिमटना पड़ा था। 2007 में यहां बसपा ने ढाई दर्जन से भी ज्यादा सीटें हासिल कीं और सरकार बनाई थी। रालोद के लिए भी ये चरण अहम है क्योंकि उसने कांग्रेस के गठबंधन के बाद जो कुल 9 सीटें 2012 चुनाव में जीती हैं वे इसी क्षेत्र में हैं। प्रमुख तिथियां

17 जनवरी अधिसूचना

24 जनवरी तक नामांकन

25 जनवरी जांच सीटें पहला चरण 1. कैराना 2. थाना भवन 3. शामली 4. बुढ़ाना 5. चरथावल 6. पुरकाजी (सु) 7. मुजफ्फजरनगर 8. खतौली 9. मीरापुर 10. सिवालखास 11. सरधना 12. हस्तिनापुर (सु) 13. किठौर 14. मेरठ कैन्ट 15. मेरठ 16. मेरठ दक्षिण 17. छपरौली 18. बड़ौत 19. बागपत 20. लोनी 21. मुरादनगर 22. साहिबाबाद 23. गाजियाबाद 24. मोदी नगर 25. धौलाना 26. हापुड़ (सु) 27. गढ़मुक्तेश्वर 28. नोएडा 29. दादरी 30. जेवर 31. सिकंदराबाद 32. बुलंदशहर 33. स्याना 34. अनूपशहर 35. डिबाई 36. शिकारपुर 37. खुर्जा (सु) 38. खैर (सु) 39. बरौली 40. अतरौली 41. छर्रा 42. कोल 43. अलीगढ़ 44. इगलास (सु) 45. हाथरस(सु) 46. सादाबाद 47. सिकंदराराऊ 48. छाता 49. मांठ 50. गोवर्धन 51. मथुरा 52. बल्देव (सु) 53. एत्मादपुर 54. आगरा कैंट (सु) 55. आगरा दक्षिण 56. आगरा उत्तर 57. आगरा ग्रामीण (सु) 58. फतेहपुर सीकरी 59. खैरागढ़ 60. फतेहाबाद 61. बाह 62. टूण्डला (सु) 63. जसराना 64. फिरोजाबाद 65. शिकोहाबाद 66. सिरसागंज 67. कासगंज 68. अमानपुर 69. पटियाली 70. अलीगंज 71. एटा 72. मारहरा 73. जलेसर (सु)

