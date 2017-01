चुनाव का ऐलान, कलह से सुस्त पड़ी साइकिल की रफ्तार

लखनऊ, अजित खरे

First Published:05-01-2017 08:15:59 AM Last Updated:05-01-2017 08:15:59 AM

पांच राज्यों में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। अब महत्वपूर्ण यह है कि विधानसभा पर परचम लहराने के लिए किस दल ने कितनी तैयारी की है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस की तैयारियों पर एक नजर..



सपा में जारी रार के बीच बुधवार को यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। ऐसे में पार्टी जब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दो कदम आगे बढ़ती है तो अंतर्कलह के चलते उसे एक कदम वापस खींचना पड़ रहा है। कहने को तो पार्टी ने नारे, चेहरे, प्रचार अभियान, चुनावी घोषणा पत्र की शुरुआती तैयारी कर रखी है।



मुलायम की मंडलीय रैलियां, अखिलेश यादव की रथयात्र और प्रत्याशियों की सूची तक पर काम किया है, लेकिन सब अधूरा है। मुलायम और अखिलेश भी मानते हैं कि विवाद के चलते तैयारियों पर असर पड़ा है। अखिलेश का दावा है कि सरकार ने वर्ष 2012 के चुनावी घोषणा पत्र के अधिकांश चुनावी वादे पूरे कर दिए हैं। अब नए चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी है।



सुलह की कोशिश

अखिलेश-मुलायम में अभी तक सुलह नहीं हो पाई है। मुलायम ने तय किया था कि वह हर मंडल में एक रैली करेंगे और आखिरी रैली लखनऊ में मेगा इवेंट के रूप में होगी। पर मुलायम केवल गाजीपुर और बरेली रैली ही कर पाए हैं।



मुख्यमंत्री ने हाईटेक समाजवादी विकास रथयात्र शुरू की। लेकिन तकनीकी कारणों से रथ खराब हो गया। तब अखिलेश ने शुक्लागंज तक दूसरे वाहन से यात्र पूरी की। आगरा एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने भी मुख्यमंत्री रथ से गए। हालांकि इसके बाद सीएम अपनी सरकारी काम की व्यस्तता और पार्टी विवाद के चलते रथयात्र नहीं निकाल सके। चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Web Title: samajwadi party has lost its speed due to feud in family elections are knocking at the door

