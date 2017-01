UP चुनाव : बेटों का राजनीतिक भविष्य संवारने में जुटे दिग्गज

लखनऊ, अजित खरे

First Published:13-01-2017 09:19:12 AM Last Updated:13-01-2017 09:19:12 AM

सियासत में कामयाबी व नाकामी के लंबे दौर से गुजरने के बाद तमाम नेताओं में बेटे-बेटियों का सियासी करिअर को संवारने की चाहत परवान चढ़ने लगी है। 17 वीं विधानसभा में पहुंचाने की कोशिश में कई सूरमा अपनों का टिकट पक्का करा चुके हैं तो कई अभी जोड़-तोड़ में लगे हैं। युवा पीढ़ी भी घर-परिवार के सियासी रसूख के चलते चुनावी जंग में कूदने को उतारू है।



अपनी जगह अब बेटों बेटी को लाने की तैयारी : भाजपा की वाराणसी कैंट से विधायक ज्योत्सना श्रीवास्तव अब खासी उम्रदराज़ हो गई हैं। वह बेटे के लिए टिकट चाहती हैं। रायबरेली से निर्दलीय विधायक अखिलेश प्रताप सिंह बीमारी की वजह से चाहते हैं कि उनकी सीट पर प्रतिनिधित्व अब उनकी बेटी अदिति सिंह करें। अदिति कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं।



केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र भी चाहते हैं कि उनके बेटे अमित का सियासी सफर इस चुनाव से शुरू हो। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह संगठन में महामंत्री हैं और वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्हें वाराणसी की चिरईगांव से उम्मीदवार बनाया गया था। बाद में उन्होंने टिकट लौटा दिया।



बेनी प्रसाद वर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी वर्मा बेटे राकेश वर्मा का राजनैतिक करिअर पटरी पर लाना चाहते हैं। मुलायम ने राकेश के लिए वह सीट चुनी जिस पर अरविंद सिंह गोप चुने गए थे। अखिलेश खेमे से अर¨वद व मुलायम खेमे से राकेश प्रत्याशी हैं।



बेनी प्रसाद वर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी वर्मा बेटे राकेश वर्मा का राजनैतिक करिअर पटरी पर लाना चाहते हैं। मुलायम ने राकेश के लिए वह सीट चुनी जिस पर अरविंद सिंह गोप चुने गए थे।



आजम खांयूपी सरकार में मंत्री आजम रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, बेटे अब्दुल्ला आजम को पहली बार स्वार सीट से चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं। अखिलेश व मुलायम दोनों की जारी सूची में उनका नाम है। आजम खां यूपी सरकार में मंत्री आजम रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, बेटे अब्दुल्ला आजम को पहली बार स्वार सीट से चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं। अखिलेश व मुलायम दोनों की जारी सूची में उनका नाम है।



रामपाल राजवंशीयूपी सरकार में मंत्री मंत्री रामपाल राजवंशी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बेटे मनोज राजवंशी को हरगांव सुरक्षित को भी टिकट दिला दिया है। वे मिश्रिख से चुनाव लड़ रहे हैं। रामपाल राजवंशीयूपी सरकार में मंत्री मंत्री रामपाल राजवंशी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बेटे मनोज राजवंशी को हरगांव सुरक्षित को भी टिकट दिला दिया है। वे मिश्रिख से चुनाव लड़ रहे हैं।



हाजी याकुब कुरैशी हाजी याकुब कुरैशी मंत्री रहे चुके हैं। वह बसपा से मेरठ दक्षिण से लड़ रहे हैं उनका बेटा मोहम्मद इमरान मेरठ की सरधना से हाथी की सवारी कर रहा है। हाजी याकुब कुरैशी हाजी याकुब कुरैशी मंत्री रहे चुके हैं। वह बसपा से मेरठ दक्षिण से लड़ रहे हैं उनका बेटा मोहम्मद इमरान मेरठ की सरधना से हाथी की सवारी कर रहा है।



रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आईं रीता जोशी चाहती हैं कि उनके बेटे मयंक को लखनऊ कैंट या अन्य किसी सीट से टिकट मिले तो उसके राजनीतिक करिअर की शुरुआत हो सके। वे लखनऊ कैंट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक हैं। सरोजनीनगर सीट से या फिर इलाहाबाद से किसी एक सीट से चुनाव लडऩा चाहती हैं।



रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आईं रीता जोशी चाहती हैं कि उनके बेटे मयंक को लखनऊ कैंट या अन्य किसी सीट से टिकट मिले तो उसके राजनीतिक करिअर की शुरुआत हो सके। वे लखनऊ कैंट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक हैं। सरोजनीनगर सीट से या फिर इलाहाबाद से किसी एक सीट से चुनाव लडऩा चाहती हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: political leaders are trying to push their sons in politics before up election

From around the Web