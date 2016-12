विकास के साथ-साथ नोटबंदी भी होगा चुनावी मुद्दा: अखिलेश

प्रमुख संवाददाता

First Published:24-12-2016 03:57:01 PM Last Updated:24-12-2016 05:07:11 PM

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि विकास के साथ-साथ नोटबन्दी भी यूपी विधानसभा चुनाव में मुद्दा होगा। पहले जो लोग इसे सही बता रहे थे उन्हें भी इसके नुकसान का एहसास होने लगा है और वे कहने लगे हैं कि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। सीएम शनिवार को अपने सरकारी आवास पर शहीदों के साथ-साथ अपने पैसे के लिए एटीएम की लाइन में दम तोड़ने वाले लोगों के परिजनों को सहायता राशि के चेक बांट रहे थे। गठबंधन की खबर आखिर कहां से प्लांट हुई सपा सांसद अमर सिंह को लेकर पूछे गए एक सवाल जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार अब खबर से ज्यादा उसके स्त्रोत पर ध्यान देने लगे हैं। आखिर खबर कहां से प्लांट हुई? यह पूछे जाने पर कि अमर सिंह ने कहा है कि सीएम अगर बुलाएंगे तो वह आपके पास आएंगे, मुख्यमंत्री ने टालते हुए कहा कि न्यूज़ चैनलों को बुलाकर किसने खबर बताई यह महत्वपूर्ण है। अब तो हर बड़े अखबारों में इसके खिलाफ रोज कोई न कोई लेख आ रहे हैं। कैशलेस का सपना अच्छे दिनों जैसा सारे अर्थशास्त्री भी इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हर कोई चाहता है कि काला धन और भ्रष्टाचार खत्म हो लेकिन किसी भी नई चीज को लागू करने के लिए समय लगता है। उन्होंने कहा कि यह कैशलेश वाला सपना भी अच्छे दिन वाला सपना जैसा ही है यह अब सभी जानने लगे हैं। परिवर्तन यात्रा का रूट न बदलना पड़े भाजपा को यादव ने कहा कि भाजपा के परिवर्तन यात्रा के बारे में इतना जानता हूं कि देवरिया में जब यह यात्रा एक बैंक के सामने से गुजर रही थी तो बैंक के बाहर लाइन में लगे लोग उस यात्रा पर टूट पड़े। ऐसे में अब उन्हें अपनी यात्रा को बैंकों से दूर से ही निकालना पड़ेगा। जो भी विकास किया हमने किया उन्होंने कहा कि केन्द्र की सारी योजनाओं में सपा सरकार ने पूरा सहयोग किया। गोरखपुर में एम्स के लिए मुफ्त जमीन दी है लेकिन जिस योजना से यहां के किसानों को लाभ नहीं मिलेगा उसे लागू करने से पहले सरकार जरूर उसकी पड़ताल करेगी। इन शहीदों के परिजनों को मिली 25 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक- 1. सिनोद कुमार- (केरिपुब),ग्राम- गौसपुर,पोस्ट बड़ागांव, जिला-आजमगढ़ 2. हरिकेश प्रसाद (सीसुब), ग्राम- देवरिया बाबू, पोस्ट- लक्ष्मीगंज, जिला-कुशीनगर 3.मुल्तान सिंह (सेना), ग्राम- बिजौली,तहसील बाह, जिला-आगरा 4.हरवेन्द्र यादव (सीसुब), ग्राम- अब्बासपुर,थाना- भीमपुरा, तहसील- बेल्थरा, जिला- बलिया बैंक/एटीएम की लाइन में मरने वालों की सूची जिनके आश्रितों को दो लाख की सहायता राशि का चेक मिला- 1. स्व. रजिया, जिला-अलीगढ़ 2.स्व. वीरेन्द्र कुमार, जिला- सीतापुर 3.स्व. तीर्थराज, जिला- कुशीनगर 4.स्व. बालादीन, जिला- महोबा 5.स्व. पैकरमा, जिला-खीरी 6.स्व. खलील अहमद, जिला- बरेली 7.स्व. करमईता, जिला- प्रतापगढ़ 8.स्व. बब्लू यादव, जिला जिला- हमीरपुर 9.स्व. घसीटा, जिला- हमीरपुर 10.स्व.राकेश चन्द्र, जिला- आगरा 11.स्व. राधारमण, जिला औरैय्या 12.स्व.गंगा चरण, जिला-जालौन 13 मीर सिंह, जिला- बुलन्दशहर इसके अलावा पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े रहने के दौरान प्रसव पीड़ा होने व वहीं पुत्र को जन्म देने वाली सर्वेशा देवी को भी दो लाख रुपये का चेक दिया गया।

