यूपी : मुस्लिम वोट बैंक बचाए रखने की चाहत बनी गठबंधन में रोड़ा

आनंद सिन्हा, राज्य मुख्यालय

First Published:22-01-2017 08:55:07 AM Last Updated:22-01-2017 08:55:07 AM

सपा-कांग्रेस में गठबंधन भले ही सीटों के बंटवारे पर नहीं हो सका लेकिन माना जा रहा है कि बात न बनने की असल वजह दोनों दलों द्वारा यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने की चाहत रही। सपा जहां सियासी विरासत बचाए रखने की जोड़-जुगत में दिखी, तो कांग्रेस पुरानी विरासत हासिल करने की जद्दोजहद में..।



नतीजतन गठजोड़ का विचार पनपा, मंथन हुआ और अब खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है।सियासी जानकारों की मानें तो ऐसे में जब सपा ने 208 टिकट दे दिए तो गठबंधन में रुकावट लाज़िमी थी। दरअसल, सपा के सामने सवाल था कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी सियासी ताकत के रूप में मौजूद मुस्लिम वोटबैंक को आखिर छिटकने कैसे दिया जाए।



पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के खाते में पिछले चुनावों में 63 सीटें थीं, जबकि कांग्रेस के पास महज़ आठ..। इनमें से सपा के 17 मुस्लिम विधायक थे।कांग्रेस की अपनी चिंता है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमले करते रहे हैं। कांग्रेस एक संदेश देने में सफल रही है कि वह ही भाजपा से मोर्चा ले सकती हैं। कांग्रेस मानती है कि इसकी झलक देवबंद में हुए उपचुनाव में देखने को मिली भी थी।



वहां से माविया अली कांग्रेस के लिए बड़ी जीत लेकर आए। माविया की जीत में कांग्रेसी नेता इमरान मसूद बड़े नेता के रूप में उभरे थे। यह सीट सपा की थी। ऐसे हालात में सपा का माविया अली को पाले में करने का दांव भी कांग्रेसियों को रास नहीं आया। भले ही सियासी तौर पर यह दुरुस्त कदम है लेकिन गठबंधन की राह में आगे बढ़ रही कांग्रेस के नेताओं को यह खटक भी गया।



इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा की मुस्लिमों पर पकड़ बनाए रखने की मंशा या यूं कहें उसमें कांग्रेस के दखल को रोकने के रूप में भी देखा जा रहा है। सपा ने 208 प्रत्याशियों की सूची में सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद से 40 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं।



ऐसे में कांग्रेस के साथ उसे मुस्लिम वोटों की विरासत को साझा करना पड़ सकता था। सियासी जानकार कहते हैं-कांग्रेस की यह चाहत भविष्य में खतरा न बने सपा को अंदरखाने यह चिंता सता रही थी। लिहाजा,एक दिन पहले ही अपनी शर्तों पर गठबंधन की गेंद कांग्रेस के पाले में धकेल दी थी।



सपा के खाते में पिछले चुनावों में 17 मुस्लिम विधायक थे, इस बार सपा ने 208 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: muslim vote banks is the biggest hurdle for sp congress alliance in up polls

From around the Web