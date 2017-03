मोदी मैजिक और जातीय गणित से जीत मिली

लखनऊ, आनंद सिन्हा

First Published:12-03-2017 12:05:45 AM Last Updated:12-03-2017 12:05:45 AM

नि:संदेह यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा ही है लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाजपा ने इसके लिए शुरुआत से मेहनत नहीं की। अक्सर अप्रत्याशित जीतें सहेजे रखना मुश्किल हो जाता है लेकिन इस जीत के अपने संदेश भी हैं और सबक भी। संदेश भाजपा के लिए इसे वर्ष 2019 तक सलामत रखने, कार्यकर्ताओं में संतुलन बनाने और भगवा ब्रिगेड को संयमित रखने का भी है। सपा के लिए अंतर्कलह से उबरने, संगठन मजबूत करने तथा बसपा को कार्यशैली बदलने का सबक भी देता है। भाजपा नतीजे बता रहे हैं कि भाजपा गांव-देहात में जातीय बेड़ियों को तोड़ने और सत्ता की नाकामियों को भुनाने में सफल रही है। नतीजों से साफ है कि गांव-कस्बों में जातियों की बेड़ियां टूटी हैं। विपरीत धाराओं में चलने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय भाजपा के पक्ष में एकजुट हो गए।कई ग्रामीण इलाकों में ब्राह्मणों ने ब्राह्मण प्रत्याशी को दरकिनार करभाजपा के जिताऊ प्रत्याशियों को तरजीह दी। भाजपा ने ग्रामीण इलाकों में पड़ने वाली 299 सीटों पर खासी मशक्कत की थी। वैसे तो इसे कल्यार्ण ंसह के नेतृत्व में 1991 में हुई‘ओबीसी इफेक्ट’जैसीजीत भी कहा जा सकता है। भाजपा के लिए खो चुके इस वोट को वापस पाना मुश्किल था लेकिन ओबीसी के साथ जिस तरह अन्य अगड़ी जातियां भी एकजुट हुईं वह हैरत में डालने वाला है। भाजपा ने 112 के करीब ओबीसी को टिकट दिया। अतिपिछड़ी जातियों को पाले में करने के लिए संदेश दिए कि दूसरे दलों में उन्हें क्या मिला? दलित- पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुए। यहीं से भाजपा की फतेह का सफर शुरू हो गया। सपा विकास के काम और मुखिया की स्वच्छ छवि के बावजूद सपा वापसी में नाकाम रही। बड़ी वजह न केवल पार्टी में चल रहा कलह था, बल्कि सरकार के स्तर पर तमाम नाकामियां भी वजह रहीं। इसका टिकट काटो उसे दो के चक्कर में जातीय समीकरण छिटकते गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य पिछड़ी जातियां मसलन, पासी और मौर्य, कुर्मियों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। कानून-व्यवस्था सरकार के लिए बड़ी मुसीबत रही। कई-कई सीएम होने की तोहमत, प्रशासनिक अमले में बार-बार फेरबदल करना सपा के लिए मुसीबत बना। अंत में जब मेहनत करने का वक्त था, तब परिवार की कलह ने वक्त बर्बाद करा दिया। सपा के गढ़ इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज व एटा और मैनपुरी के नतीजों ने साफ कर दिया है कि सपा के बेस वोट में भी बिखराव ही हुआ है। बसपा बसपा के लिए यह असहज सी स्थिति है। अगर कहें कि बसपा इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है तो गलत न होगा। अव्वल तो उसने अपनी वर्ष 2007 की पुरानी सोशल इंजीनिर्यंरग को छोड़कर दलित-मुस्लिम गठजोड़ पर दांव खेला जो नाकाम साबित हुआ। दरअसल, जमीनी स्तर पर यह समीकरण स्वाभाविक नहीं होता। कांग्रेस परंपरागत वोट हासिल करने की कवायद में जुटी कांग्रेस को इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी 28 से अब दहाई का आंकड़ा छूने में नाकाम है। इसकी अपनी वजहें हैं। दरअसल कांग्रेस की समस्या यूपी में ऐसे चेहरे की तलाश है जिसके नाम पर पार्टी को खड़ा किया जा सका।

