गोरखपुर की आठ सीटों पर भाजपा का कब्जा, एक बसपा के खाते में

गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता

First Published:11-03-2017 09:29:13 PM Last Updated:11-03-2017 11:10:58 PM

गोरखपुर की नौ में से आठ विधानसभा सीटों पर भाजपा का कमल खिल गया। एक सीट बसपा के खाते में आई है। शनिवार को हुई मतगणना में पहले ही चरण से भाजपा उम्मीदवारों ने बढ़त बना ली थी। गोरखपुर शहर, सहजनवा, कैम्पियरगंज, खजनी, चौरीचौरा, बांसगांव में ज्यादा संघर्ष नहीं दिखा लेकिन ग्रामीण, पिपराइच और चिल्लूपार में कांटे की टक्कर रही। गोरखपुर शहर सीट से भाजपा के डॉ. राधामोहन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के राणा राहुल सिंह को हराकर चौथी बार जीत दर्ज की। राधा मोहन को 121946 और राणा राहुल को 61491 मत मिले। चिल्लूपार में बसपा के विनय शंकर तिवारी ने भाजपा के राजेश त्रिपाठी को हराया। विनय को 78177 और राजेश त्रिपाठी को 74818 मत मिले। गोरखपुर ग्रामीण से भाजपा के विपिन सिंह 83686 मत पाकर विजयी हुए। उनके निकटतम प्रतिद्धंदी सपा के विजय बहादुर यादव को 79276 मत मिले। बांसगांव (सु) सीट से भाजपा के डॉ. विमलेश पासवान 71966 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्धंदी बसपा के धर्मेन्द्र कुमार से 22873 मतों से जीते। खजनी (सु) सीट से भाजपा के संत प्रसाद को 71492 मत मिले तो बसपा के राजकुमार को 51413। वह 20079 मतों से विजयी रहे। कैम्पियरगंज से भाजपा के फतेहबहादुर की जीत 32854 मतों से हुई। उन्हें 91636 मत मिले। उनकी निकटतम प्रतिद्धंदी कांग्रेस की चिंता यादव को 58782 मत मिले। चौरीचौरा से भाजपा की संगीता यादव की जिले में दूसरी बड़ी जीत हुई। 87863 मत पाकर उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्धंदी सपा के मनुरोजन यादव को 45660 मतों से हराया। सहजनवा से भाजपा के शीतल पांडेय को 72213 मत मिले तो उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा के यशपाल रावत को 56836 मत। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के महेन्द्र पाल सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्धंदी बसपा के आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया को 12809 मतों से हराया। महेन्द्र पाल को 82739 मत मिले और आफताब को 69930 वोट।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web