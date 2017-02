टूंडला: 8 पैसेंजर ट्रेनें और 2 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द, कई के रूट बदले

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान

First Published:20-02-2017 09:39:20 AM Last Updated:20-02-2017 11:14:48 AM

टूंडला यार्ड में हुए डिरेलमेंट के कारण दिल्ली-कानपुर रूट पर चलने वाली तमाम ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर उन्हें मुरादाबाद से गुजारा जा रहा है। इसके चलते मुरादाबाद मंडल की आठ पैसेंजर ट्रेनों का संचालन सोमवार और मंगलवार के लिए रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, दिल्ली आने वाली और दिल्ली से जाने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली-कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस (12034) कैंसल है। 12420 नई दिल्ली-लखनऊ गोमती एक्सप्रेस भी रद्द हो गई है।



कई ट्रेनों के रूट बदले, 8 पैसेंजर ट्रेन रद्द



टूंडला-आगरा से पलवल से मालदा जाने वाली दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस, 12397 महाबोधी एक्सप्रेस, 12451 कानपुर से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन, 12275 इलाहाबाद से नई दिल्ली जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, 12565 दरभंगा से नई दिल्ली आने वाली संपर्कक्रांति एक्सप्रेस,12801 पुरी से नई दिल्ली आने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस,12555 गोरखधाम एक्सप्रेस। मुरादाबाद से दिल्ली आने वाली ट्रेन पूरी तरह से रद्द हो गई है। अलीगढ़-मुरादाबाद से अलीगढ़ जाने वाली ट्रेन भी रद्द, सहारनपुर-लखनऊ रद्द, दिल्ली-मुरादाबाद कैंसल।



रद्द ट्रेनों में मुरादाबाद दिल्ली पैसेंजेर, अलीगढ़-मुरादाबाद-अलीगढ़ पैसेंजर, सहारनपुर-लखनऊ-सहारनपुर पैसेंजर, दिल्ली-मुरादाबाद-दिल्ली, मुरादाबाद-रामनगर, अलीगढ़-बरेली-अलीगढ़, खुर्जा-मेरठ सिटी, काशीपुर-मुरादाबाद-काशीपुर शामिल हैं। पैसेंजर ट्रेनों के अचानक रद्द होने से रेल यात्रियों को भारी असुविधा होने की संभावनाएं है।



हेल्पलाइन नंबर जारी



टूंडला में कालिंदी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 9412721701, 9412721702,चुनार-05443-222487,मिर्जापुर-05442-220095,इलाहाबाद-0532-2408149, फतेहपुर-05180-222025,कानपुर-0512-2323015, टूंडला-05612-220337, अलीगढ़-0571-2403458, इटावा-05688-266382, खुर्जा जंक्शन-05738-253084, हाथरस-05722-242741 टूंडला स्टेशन में कालिंदी एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, पढ़ें

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: 8 passenger train and two express trains cancel due to kalindi express accident

From around the Web