अखिलेश ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, शिवपाल को मिला टिकट

कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर जहां अभी सस्पेंस बरकरार है। वहीं शुक्रवार को अखिलेश यादव ने सपा के 191 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अखिलेश की पहली लिस्ट में शिवपाल सिंह यादव का भी नाम है। उन्हें जसवंत नगर से टिकट मिला है।

Samajwadi Party releases list of 191 candidates. Shivpal Singh Yadav gets ticket from Jaswantnagar