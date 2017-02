मुलायम की हत्या का षड्यंत्र रचने वालों की गोद में बैठ गए अखिलेशः मोदी

कन्नौज, प्रमुख संवाददाता

यूपी में दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सपा के गढ कन्नौज में चुनावी रैली में सपा और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार यूपी को तबाह करने के लिए दो कुनबे जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश को अपने पिता पर हुआ हमला भी याद नहीं रहा। कुर्सी की मोह में आज उसी कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गए हैं जिसने उनके पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा था।



पीएम ने गुरसहायगंज स्थित मिलेटरी ग्राउंड में जनसभा में सपा की सांसद डिंपल यदाव के लोकसभा क्षेत्र की तीन विधानसभाओं समेत कुल 12 विधानसभा सीटों के लिए एक मंच से भाजपा के लिए वोट मांगे। इस दौरान देर से पहुंचने पर जनता से क्षमा याचना की। मिलेट्री ग्राउंड में आए लोगों और आस-पास के घरों में छतों पर खड़े लोगों का अभिनंदन किया। इसके बाद अपने चित-परिचित अंदाज में एक घंटे पांच तक सपा कुबने को घेरा। एक रहस्योद्घाटन करते हुए पीएम ने भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा कि आज भी मुझे 4 मार्च 1984 का दिन याद है। यह वह दिन है जब मुलायम सिंह ने लोहिया के विचारों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। इस लड़ाई से कांग्रेस इतनी तंग आ गई कि उन पर गोलियां चलवा दीं। मुलायम की हत्या का गंभीर प्रयास हुआ, लेकिन वह बच गए। इसके बाद मुलायम के समर्थन में लोकतांत्रिक मोर्चा सामने आया। इसमें चौधरी चरण सिंह और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने उनकी रक्षा के लिए आंदोलन छेड़ा। यह आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था। 28 मार्च को बड़ी रैली हुई और दिल्ली की गद्दी में बैठी कांग्रेस की सरकार हिल गई। आज उसी कांग्रेस की गोद में मुलामय के पुत्र अखिलेश जा बैठे हैं। यूपी का मतलब अप, यहां तो सब डाउन है

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के चुनानी नारे काम बोलता है खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि यूपी का मतलब है अप, लेकिन यहां तो सब कुछ डाउन है। जनता का भरोसा डाउन, माताओं-बहनों सुरक्षा डाउन। इतना ही नहीं विकास, रोजगार, कारोबार, बिजली का उजाला, सड़क का हाल, स्वास्थय और शिक्षा सब कुछ डाउन है। पिछली सरकारों में सपा-कांग्रेस और बसपा के वादे भी डाउन है। अप क्या है अपराध, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी, मातृशिशु दर, शिशु दर, पलायन। फिर कहते हैं काम बोलता है। अब आप ही बताओ कि काम बोलता है कि कारनामें बोलते हैं। भाजपा की सरकार आई तो गरीबों, नौजवानों, ईमानदारों को उनका हक मिलेगा। किसी भी मां को अपने बेटे की नौकरी के लिए अपने पति की गाढ़ी कमाई से सिंचित जमीन को बेंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 सेंकेंड में नाम-पता पूछकर होने वाला इंटरव्यू जैसी झूठी व्यवस्था खत्म होगी। केंद्र की सरकार ने इसे वर्ग 3-4 की भर्ती में करके भी दिखाया है। अब सारे नंबर कंप्यूटर छांटता है और सीधे कॉललेटर नौजवानों के घरों में पहुंचता है। अभी रेलवे में एक लाख लोगों की भर्ती हुई। बिना भ्रष्टाचार सबको नौकरी मिली। ऐगे ऐसा ही सीआईएसएसएप और बीएसएफ में निकलने वाली भर्तियों में भी होगा। दिल्ली की सरकार गरीबों, ईमानदारों के लिए है। यूपी त्रिपदीय दौड़ है, दो पैर वाला ही जीतेगा

उन्होंने समाजवादी कुनबे पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यूपी की राजनीति में भी फिल्म चल रही है। फिल्मों की एक विशेषता होती है। जिसप्रकार इंटरवल तक दो जानी दुश्मन एक दूसरे से भिड़ते हैं और इंटरवल के बाद दुश्मन मिल जाते हैं। यूपी में भी राजनिति के मंच पर चुनाव से पहले ऐसी ही फिल्म चल रही थी। 27 साल यूपी बेहाल नारे लगा रहे थे। अखिलेश जी का काला चिट्ठा खोल रहे थे। चुनाव की घोषणा होते ही इंटरवल हुआ और इसके बाद सब एक हो गए। यूपी के चुनाव में त्रिपदीय दौड़ शुरू हो गई है। एक पैर पर सपा है तो दूसरा पैर कांग्रेस ने पकड़ रखा है। इतना ही नहीं कांग्रेस ने अपने दूसरे पैर से बसपा को बांध रखा है। इस दौड़ में दो पैर से दौड़ने वाला कब आगे निकल जाएगा यह त्रिपदीय दौड़ लगाने वालों को पता नहीं चलेगा। उन्होंने अखिलेश को चेतने की नसीहत देते हए कहा कि आप अपने पिता की तो सुन नहीं रहे हो, लेकिन ये तो देख लो कि कांग्रेस का एक पैर बसपा के साथ बंधा है। यूपी में पांच साल जब मायावती की सरकार थी तो अखिलेश जी मायावती के भ्रष्टाचार के गीत गाते थे। जब अखिलेश की सरकार आई तो मायावती अखिलेश के भ्रष्टाचार के गीत गाने लगीं। अब सारे भ्रष्टाचारी एक साथ चुनाव मैदान में डुगडुगी बजाने लगे हैं। यूपी को बचाने, बनाने और आगे बढ़ाने के लिए जनता के पास भाजपा ही एक मात्र आशा बची है। भारत विकास के नए कीर्तिमान रच रहा

सपा के गढ़ कन्नौज में पीएम मोदी ने कहा कि इतना प्यार 2014 में दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। आपने आंख की शर्म के कारण जिन पर आपने कृपा की वह एक कुनबा टूट गया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं अबकी बार आपके प्यार को विकास के रूप में ब्याज समेत लौटाऊंगा। हिन्दुस्तान के हर कोनों में सुंगध फैलाने वाले कन्नौज से अपनी खुशी बांटने आया हूं। सवा सौ करोड़ देश वासियों से खुशी बांटना चाहता हूं। भारत विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेश प्रोग्राम में ऐसा काम किया कि जिसे विश्व में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे वैज्ञैनिकों ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉंच किए हैं। आज आकाश में भी सेंचुरी पार कर दी। इसमें तीन हिन्दुस्सता के हैं और 101 दुनिया के और देशों के सेटेलाइच लॉंच कर इतिहास रच दिया है। अमेरिका, इजरायल, नीदरलैंड, यूएई समेत पूरी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत का सीना चौड़ा कर दिया। एमएलसी चुनाव की विजय ने बोलती बंद कर दी

विरोधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे विरोधी न जाने कैसे-कैसे झूठ फैलाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हिन्दुस्तान का मतदाता इतना सझदार हो गया है कि अब विरोधियों की झूठी बाते चलने वाली नहीं है। भाजपा ने उड़ीसा के ग्राम पंचायत के चुनाव में, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के स्थानीय चुनाव में भाजपा ने अभूतपूर्व विजय हांसिल की। हवा का रुख बताता है कि इस देश का गरीब से गरीब आदमी भाजपा से जुड गया है। कुछ लोगों कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक चुनावी खेल है। नोटबंदी खेल है, लेकिन इस खेल के दम पर जनता ने विरोधियों को धूल चांटने को मजबूर कर दिया। यूपी में हुए एमएलएसी चुनाव में तीन सीटें भाजपा की गोद में डालकर यूपी की जनता ने यह साबित कर दिया है कि ये साथ पसंद नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये बोलते साथ हैं और कारोबार स्वार्थ का करते है। ये समाजवाद की बातें करने वाले इंदिरा गांधी के जमाने से गरीबी हटाओ का माला जपने वाले झूठ बोलते थे।



सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ होगा

हृदय की बीमारी पीड़ित गरीब भी अब एंजियोप्लास्टी जैसा महंगा इलजा करा पाएगा। अभी तक एंजियोप्लास्ट में सामान्य स्टैंड लगवाने में 45 हजार और विशिष्ट स्टैंड लगवाने में सवा लाख रुपए खर्च होते थे। केंद्र सरकार ने इस पर डॉक्टरों की कमेटी बनाकर अध्यन किया और इसके बाद इस स्टैंड को ड्रग कंट्रोल में डाल दिया। नतीजन 45 हजार रुपए वाला स्टैंड अब 8 हजार रुपए, सवा लाख वाला स्टैंड 30 हजार रुपए का मिलेगा। ऐसे ही भाजपा ने यूपी के घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। फूड प्रोसिसिंग यूनिट लगेंगी और छोटे किसानों का कर्ज माफ होगा। यूपी की सरकार ने भी कन्नौज को लॉलीपॉप दिया था क्या हुआ, लेकिन यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो आलू, लहसुन, प्याज उपजाने वाले किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार उनका अनाज खरीदने में सहूलियत देगी। यूपी में एग्रो प्रोडेक्ट की प्रोसिसिंग नहीं होती है इसलिए किसानों को सस्ती फसल बेंचनी पड़ती है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसी यूनिटें खोलने के लिए सब्सिडी देने का फैसला किया है। सपा सरकार कुनबे के लिए चलती है इसलिए केंद्र सरकार की योजनाएं लागू नहीं करती है। इसीलिए किसान भूखों मर रहे हैं, उन्हें फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। केंद्र गरीबों का पेट भरता है, यूपी सरकार गरीब विरोध

भीड़ से मुखातिब होते हुए मोदी ने सवाल किया कि क्या सरकार अमीरों, धन्नासेठों या फिर एक कुनबों के लिए होती है। नहीं की आवाज आने पर उत्साहित पीएम ने कहा कि सरकार गरीबों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों और पीड़ितों के लिए होती है। यूपी में जब गरीब खाना खाता है तो 3 रुपया उसे लागने पड़ते हैं और उसकी थाली में 27 रुपए भारत सरकार खर्च करती है। भारत सरकार ने अन्न सुरक्षा के तहत यूपी को पैसे देने के लिए गरीबों की सूची बनाकर देने के लिए कहा, लेकिन लेकिन अभी तक सूची नहीं बनी। यूपी की सरकार गरीब विरोधी है। मुलायम, अखिलेश और उनकी श्रीमती जी बताएं कि आप अभी तक आप गरीबों की सूची क्यों नहीं दे पाए। भारत सरका ने 750 करोड़ रुपए गराबों के लिए निकाल के रखे हैं, लेकिन यहां की सरकार को इसे लेने में कोई रुचि नहीं। उन्हें तो वही गरीब दिखता है जो कुनबे के साथ जुड़ा हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन आपके समाजवादी घर में गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। कालेधन के खिलाफ जंग जारी रहेगी

8 नवंबर की रात 8 बजे मैंने बस इतना कहा कि मेरे प्यारे देशवाशियों तूफान खड़ा होगया। 70 साल से नोटो के बंडल पर बैठे लोगों में खलबली मच गई। गरीबों की कमाई बैंकों में आ गई। अब मोदी हिसाब मांग रहा है तो सब पसीना छोड़ रहे हैं। कालेधन के खिलाफ छेड़ी गई यह लड़ाई मैं देश के सवा सौ करोड़ ईमानदारों के आशीर्वाद से लड़ रहा हूं। यह लड़ाई भ्रष्टाचार खत्म कर ही दम दूंगा। इस दौरान मौदी ने इस लड़ाई के लिए जनता से हाथ उठवाकर हामी भी भरवाई। ISRO की 5 बड़ी उपलब्धियां, जिससे दुनिया में बुलंद हुआ भारत का झंडा

