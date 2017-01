सीबीआई ने माना, रेल हादसे आतंकी साजिश

कानपुर वरिष्ठ संवाददाता

First Published:13-01-2017 10:45:45 PM Last Updated:13-01-2017 10:47:09 PM

मंधना में 31 दिसंबर की रात पटरी काटने की जांच करने पहुंची सीबीआई का मानना है कि कानपुर के आसपास हुए रेल हादसे आतंकी साजिश का हिस्सा हैं। शुक्रवार को मंधना कोठी पहुंची लखनऊ सीबीआई टीम ने आरपीएफ के डीआईजी के साथ घटना के हर पहलू पर चर्चा की। जांच एजेंसी अपनी ओर से केस दर्ज कर घटनाओं की पड़ताल करेगी। सीबीआई के एएसपी आरएन मिश्रा, डिप्टी एसपी पीके श्रीवास्तव ने पटरी काटे जाने वाले स्थान का जायजा लिया,उनके साथ आरपीएफ के डीआईजी राजाराम भी थे। सीबीआई के अधिकारियों ने ट्रैक का मुआयना किया। उन्हें जानकारी दी गई कि घटना वाली रात पटरियों के पेंडाल क्लिप और क्लैम्प प्लेट खोल ली गई थीं। यह भी बताया गया कि घटनास्थल से एक आरी, ब्लेड और पानी की बोतल भी बरामद हुई थी। सभी बिंदुओं के बाद सीबीआई के अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह महज हादसा या बदमाशी नहीं हो सकता। उनका मानना था कि यह कोई आतंकी साजिश है और इसके पीछे बहुत कोई मास्टरमाइंड काम कर रहा है। सीबीआई अधिकारियों ने रेलवे के जूनियर सेक्शन इंजीनियर जहीर खान से पूछताछ की। पेट्रोलिंग गार्ड रामलाल और संजीव कुमार के बयान दर्ज किए। दोनों पेट्रोलिंग गार्ड सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। इन्हीं दोनों ने ही पटरी काटने की कोशिश कर रहे लोगों को भागते हुए देखा था। नट बोल्ट खोलने का पाना कहां से मिला

सीबीआई की पूछताछ में यह भी सामने आया कि पटरियों के नट बोल्ट खोल दिए गए थे। टीम को बताया गया कि पटरियों के नट बोल्ट कसने के लिए रिंच (पाना) केवल रेलवे के पास होता है। रेलवे अपनी कार्यशाला में तैयार कराता है और ट्रैकमैन को जारी करता है। बाजार में ऐसी रिंच नहीं बिकती। पैसेंजर ट्रेन थी निशाने पर

सीबीआई ने आरी से पटरी काटने और पेट्रोलिंग गार्डों से पूछताछ के बाद सवाल उठाया कि जितनी पटरी काटी गई थी उसे काटने के लिए सात से आठ घंटे का वक्त लगा होगा। अफसरों का यह भी मानना है कि 31 दिसंबर को दिन से ही पटरियों से छेड़छाड़ शुरू कर दी गई थी। पटरियों के पेंडाल क्लिप खोलने वालों के निशाने पर शाम छह बजे गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेन थी। जिस जगह पटरी काटी गई वहां ट्रैक के दोनों तरफ तीस तीस फुट गहरी खाई है। ऐसे में हादसा होता तो जान-माल की हानि ज्यादा होती। पुलिस को देर से सूचना

सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि घटना को अंजाम देने के लिए तीन से चार लोग मौजूद थे। जानकारी के बाद रेलवे अफसरों ने लापरवाही बरती। रात 12:05 बजे पेट्रोलिंग गार्ड ने घटना देखी। 12:10 बजे सेक्शन इंजीनियर समेत रेलवे के अधिकारियों को सूचना दी गई। टीम वहां पहुंची और फौरी तौर पर पटरी को सही कर रात 12:45 बजे उसी ट्रैक से एक मालगाड़ी को पास दिया गया। इसके बाद रात 2:20 बजे आरपीएफ और रात 2:31 बजे यूपी 100 कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। सीबीआई का मानना था कि आरपीएफ को दूरी होने के कारण आने में देर हो सकती थी लेकिन पुलिस को सही समय पर सूचना क्यों नहीं दी गई। यदि दी जाती तो शायद आरोपी पकड़े जाते। यही नहीं रेलवे ने घटनास्थल की न तो फोटोग्राफी कराई और न ही वीडियो तैयार कराए। बिठूर थानेदार से भी पूछताछ

सीबीआई ने बिठूर थानेदार से भी पूछताछ की। सीबीआई को संदेह है कि इलाके के लोग भी इसमें शामिल है। मंधना कोठी गांव से सटी बस्ती की भी जांच होगी। थानेदार से कहा कि वे बस्ती में रह रहे लोगों के आईडी, कोई किराएदार या बाहरी व्यक्ति रह रहा हो तो उसका विवरण भी भेजें। रेलवे अफसरों पर भी संदेह

पूरी घटना को लेकर रेलवे अफसरों के ढीले रवैए की वजह से भी सीबीआई ने सवाल उठाए हैं। सीबीआई ने इंजीनियरों के साथ पेट्रोलिंग गार्ड से पूछताछ की है। सीबीआई अब इनके पारिवारिक बैकग्राउंड, संपत्ति का ब्योरा भी जुटा रही है। आरपीएफ कर रही जांच

यह चोरी का मामला तो नहीं हो सकता। इसमें कुछ साजिश रची गई है। आरपीएफ इस मामले की जांच कर रही है। हम बहुत जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे।

- राजाराम, डीआईजी आरपीएफ रूरा में ट्रैक फ्रैक्चर था तो कैसे दौड़ा दी रेल

रूरा रेल हादसे की जांच को फिर कानपुर आए मुख्य संरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक ने विभागीय जांच के चेयरमैन एएन सिंह, पथ निरीक्षक डीएस मीणा, पीडब्ल्यूआई आरपी सिंह सहित छह जिम्मेदारों को लाइन में खड़ा करा कंप्यूटर स्क्रीन पर ट्रैक मानचित्र दिखाया। साथ ही बगल में रखे टूटे ट्रैक उपकरणों को दिखा सामूहिक रूप से सवाल-जवाब किए। संतोषजनक उत्तर न मिलने से सीआरएस नाराज हो गए। बोले कि ट्रैक फ्रैक्चर था तो अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस को कैसे फुल स्पीड में निकाल दिया। सिगनल अनुभाग के जय प्रकाश से सवाल पूछा कि ये कैसे हुआ? इसके साथ ही विभागीय जांच में ट्रैक फ्रैक्चर के प्रमाण देखने के बाद जांच अधिकारी से सवाल पूछा कि ये कैसे पुष्ट हुआ। इस पर प्रमाण दिया गया कि एएसएम के डाटा लॉगिंग में यह चीज अंकित है। सीआरएस की जांच में ट्रैक फ्रैक्चर की ही बात सामने आई है। इस बात को 29 दिसंबर-2016 को ‘हिन्दुस्तान’ ने प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। बीते 28 दिसंबर को कानपुर से अजमेर जा रही अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस रूरा स्टेशन पर क्षतिग्रस्त हुई थी। इसमें 63 यात्री जख्मी हुए थे। इस हादसे की जांच नार्दन जोन के सीआरएस शैलेश पाठक को दी गई थी। तीन बार की जांच में अब तक 219 कर्मचारियों के बयान लिए गए। रेलवे और सीआरएस जांच में यह बात सामने आई है कि रूरा स्टेशन के पास ट्रैक फ्रैक्चर था, इसका एएसएम के सिगनल डाटा में संकेत दिया गया पर दोहरी सिगनल पद्धति लागू होने से सिगनल रेड होने के बजाय आटोमैटिक से मैनुअल में अपने आप कंवर्ट हो गया। 31 जनवरी तक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देंगे रेलवे को

सीआरएस शैलेश पाठक ने तीसरी बार कानपुर आकर रूरा रेल हादसे की जांच की। अफसरों ने बताया कि इस प्रकरण की जांच रिपोर्ट हर हाल में 31 जनवरी तक सीआरएस अपने अनुभाग प्रमुख (सीसीआरएस) को दे देंगे। इसके बाद सीसीआरएस रेल मंत्रालय को यह रिपोर्ट देंगे। पिछले दिनों कानपुर आए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रूरा रेल हादसे की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही थी।

