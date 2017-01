उत्तराखंड चुनाव : बसपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची, पढ़ें यहां

देहरादून, विशेष संवाददाता

First Published:15-01-2017 12:50:13 PM Last Updated:15-01-2017 12:50:13 PM

बसपा ने अधिकांश सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहले चरण में 50 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इनमें देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, यूएसनगर समेत 11 जिलों की सीटें शामिल हैं। पौड़ी और पिथौरागढ़ जिले की अभी एक भी सीट घोषित नहीं की गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय से यह सूची जारी की गई है।



जिलाध्यक्ष सूरजभान सिंह ने अपने हस्ताक्षर से यहां यह सूची सार्वजनिक की। अभी उत्तरकाशी की दो, चमोली और रुद्रप्रयाग की एक-एक, टिहरी की दो, देहरादून-नैनीताल की एक-एक और उधमसिंह नगर की दो सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। 9 मुस्लिमों को दिया टिकट: बसपा की पहली सूची में 9 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। पार्टी ने धर्मपुर, डोईवाला, पिरान कलियर, खानपुर, मंगलौर, हरिद्वार देहात, हल्द्वानी, जसपुर, काशीपुर में मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है। जबकि एक मात्र महिला को हरिद्वार सीट से टिकट दिया है। ज्यादातर सीटों पर दलित वर्ग के लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है।



बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने झबरेड़ा सीट से विधायक हरिदास का टिकट काटा है। वर्तमान विधानसभा में पार्टी के तीन विधायक थे। बसपा कोटे से मंत्री रहे सुरेंद्र राकेश का निधन होने के बाद उनकी पत्नी ममता राकेश को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद टिकट दिया था। मंगलौर से वर्तमान विधायक मौ. शरबत करीब पर पार्टी ने फिर से दावं खेला है।



उत्तरकाशी: यमुनोत्री-राजबहादुर सिंह, चमोली: बदरीनाथ-मुकेशलाल कोषवाल, थराली (सुरक्षित)- मोहन लाल कत्याल’, रुद्रप्रयाग: रुद्रप्रयाग-सुजीत लाल टम्टा, टिहरी गढ़वाल: घनसाली (सुरक्षित)- ¨पगल दास, देवप्रयाग-गौरीशंकर शर्मा, प्रतापनगर-कनक पाल, धनोल्टी- दिनेश कोहली।’



देहरादून: चकराता (सुरक्षित)-दौलत कुंवर, विकासनगर-गिरीश कुमार, धर्मपुर-मौ.हाजी सलीम, रायपुर-हरि सिंह खोरवाल, राजपुर रोड (सुरक्षित)-जगराम सिंह, देहरादून कैंट-देवेंद्र नेगी, मसूरी-अशोक पवार, डोईवाला-हाजी अब्दुल हमीद, ऋषिकेश-लल्लन राजभर’ हरिद्वार: हरिद्वार-अंजू मित्तल, बीएचईएल रानीपुर-प्रशांत राय, ज्वालापुर (सुरक्षित)-मुल्की राज, भगवानपुर (सुरक्षित)-रामकुमार राणा, झबरेडा (सुरक्षित)-भागमल, पिरान कलियर-हाजी राव साजिद, रुड़की-डॉ. रामसुभगन सैनी, खानपुर-मौ.मुफ्ती रियासत, मंगलौर-मौ. शरबत करीम, लक्सर-सुभाष चौधरी, हरिद्वार ग्रामीण- मौ. मुकर्रम अंसारी’



बागेश्वर: कपकोट-ओमप्रकाश टम्टा, बागेश्वर (सुरक्षित)- बंसत कुमार, द्वाराहाट-गिरीश चौधरी’ अल्मोड़ा: सल्ट-भोलेशंकर आर्या, रानीखेत-कृपाल सिंह आर्या, सोमेश्वर (सुरक्षित)- हिमांशु कोहली, अल्मोडा-डा. संजय कुमार टम्टा, जागेश्वर- तारादत्त पांडेय’



चंपावत: लोहाघाट-देवीलाल शर्मा (राजू), चंपावत-दिनेश चंद्र’ नैनीताल: लालकुंआ- राजीव मोहन, भीमताल-तारादत्त पांडेय, हल्द्वानी-मौ.शकील अहमद, कालाढूंगी-वरुण प्रताप सिंह, रामनगर-राजीव अग्रवाल’



ऊधमसिंह नगर: जसपुर-मौ.उमर सिद्दकी, काशीपुर-मौ. अशरफ सिद्दकी, किच्छा-राजेश प्रताप सिंह, सितारगंज-नवतेज पाल, नानकमत्ता (सुरक्षित)- शीशराम राणा, खटीमा-रमेश राणा, रुद्रपुर-जसवंत चौहान।



