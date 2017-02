कोई 9 बार विधायक तो कोई 5 बार एमएलए, प्रतापगढ़ में दांव पर है इन दो नेताओं की साख

लखनऊ, राजीव ओझा

यूपी के प्रतापगढ़ जिले की सात विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव में दो दिग्गजों की परीक्षा भी हो रही है। यहां चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा। सपा-कांग्रेस गठबंधन के बाद इस जिले पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। सारा दारोमदार कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी और निर्दलीय होकर भी जिले की राजनीति में खास दखल रखने वाले प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' पर है। गठबंधन के बाद जिले की सात में से तीन पर सपा, दो पर कांग्रेस और दो पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं। दोनों निर्दलीयों को सपा व कांग्रेस का समर्थन है। इसमें पट्टी से राम सिंह पटेल, सदर से नागेन्द्र सिंह 'मुन्ना यादव' व रानीगंज से शिवाकांत ओझा सपा के उम्मीदवार हैं तो रामपुर खास से आराधना मिश्र 'मोना' और विश्वनाथगंज से संजय पांडेय कांग्रेस के उम्मीदवार। सरकार के मंत्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' कुंडा से और विनोद सरोज बाबागंज (सुरक्षित) से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इन दोनों सीटों पर सपा-कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। रामपुर खास क्षेत्र को सीट प्रमोद तिवारी का गढ़ माना जाता है तो कुंडा को राजा भैया का। जिले में दोनों की सियासी प्रतिस्पर्धा की बात आम है लेकिन इस बार दोनों के साथ होने से यहां की सीटों पर होने वाले मुकाबले रोचक रंग ले चुके हैं। रामपुर खास से कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के नाम विशेष कीर्तिमान भी है। वह वर्ष 1980 से 2012 तक लगातार नौ बार विधायक चुने जाते रहे। राज्यसभा सदस्य चुने जाने से पहले वर्ष 1991 से 2012 तक वह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भी रहे। स्व. श्रीपति मिश्र, स्व. वीर बहादुर सिंह और नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्रित्व काल में वह प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहे। अपने पिता का गढ़ रही रामपुर खास सीट से आराधना मिश्र 'मोना' ने पहली बार वर्ष 2014 में विधानसभा में कदम रखा। पिता प्रमोद तिवारी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के कारण यह सीट खाली हुई थी। अब वह दूसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उनकी जीत का अंतर बढ़ता है या फिर कम होता है।राजा भैया भी रिकार्ड में पीछे नहीं हैं। वर्ष 1993 से 2012 तक कुंडा से लगातार पांच बार निर्दलीय विधायक रहकर उन्होंने रिकार्ड बनाया है। इस बार भी वह प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी सपा तीन बार उन्हें समर्थन दे चुकी है। वर्ष 1996 में भाजपा ने भी उन्हें समर्थन दिया था। राजा भैया कल्याण सिंह, स्व. राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह व मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में भी मंत्री रहे। इससे पहले कुंडा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नियाज हसन का कब्जा रहा। वह वर्ष 1962 से 1889 तक यहां से पांच बार विधायक रहे। राजा भैया के सियासी रसूख के कारण बाबागंज सीट पर वह अपने करीबी विधायक को चुनाव जिताते रहे हैं। इस सीट से उनके करीबी विनोद सरोज चुनाव लड़ते हैं। पहले उनके पिता इस सीट से चुनाव जीतते थे। यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट बस एक क्लिक पर

