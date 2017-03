लोगों को भरोसा, भाजपा ही दे सकती है बेहतर सरकार

निर्मल पाठक

First Published:05-03-2017 10:23:05 PM Last Updated:05-03-2017 10:23:05 PM

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि भाजपा यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। केंद्र के कामों से लोगों का यह भरोसा और मजबूत हुआ है कि भाजपा ही बेहतर सरकार देने में सक्षम है। चुनाव से लेकर पाकिस्तान तक तमाम मुद्दों पर 'हिन्दुस्तान' के राजनीतिक संपादक निर्मल पाठक ने राजनाथ सिंह से बात की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश- सवाल- चुनाव पूरा होने को है। आपका क्या आकलन है?

जवाब- यूपी में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मुझे लग रहा है कि हमें हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। सवाल- एक आकलन यह है कि भाजपा, बसपा और सपा-कांग्रेस गठबंधन, तीनों ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए विधानसभा त्रिशंकु भी हो सकती है।

जवाब- ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि भाजपा राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कहीं उसका मुकाबला सपा-कांग्रेस गठबंधन से है तो कहीं बसपा से, जबकि बसपा और सपा इस तरह एक-दूसरे के मुकाबले में नहीं हैं। अधिकांश सीटों पर उनकी लड़ाई भाजपा से है। दूसरा कारण, चाहे प्रधानमंत्री हों या दूसरे नेता, भाजपा को अन्य दलों की तरह विश्वसनीयता के संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा। लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं। सवाल- आपने बिहार चुनाव में काफी सभाएं की थीं। सामाजिक और आर्थिक रूप से यूपी -बिहार में काफी समानताएं हैं। आपको इन चुनावों में कोई फर्क लगता है?

जवाब- उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। सपा सरकार के पहले राज्य में बसपा की सरकार थी और तब भी हालात इसी तरह के थे। बिहार में चूंकि जदयू और भाजपा गठबंधन की सरकार थी, इसलिए भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे और कानून व्यवस्था की स्थिति भी अपेक्षाकृत ठीक थी। इसके अलावा अब केंद्र सरकार के बारे में बनी धारणा से यहां हमें फायदा हुआ है। लोगों को भरोसा है कि भाजपा सुशासन और विकास वाली बेहतर सरकार दे सकती है। वैसे भी उत्तर प्रदेश का मतदाता राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है। वह काफी सोच-समझकर अपने जनप्रतिनिधि का चयन करता है। सवाल- यहां भाजपा विरोधी गठबंधन उस तरह से नहीं बना जैसा बिहार में था। क्या इसका भी फायदा हो रहा है?

जवाब- हां। उसका लाभ मिलना चाहिए। सवाल- आपकी पार्टी ने इस बार चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए पिछड़ों और अति दलित समुदाय पर काफी फोकस किया है। क्या इसमें आपके परंपरागत सवर्ण मतदाता के नाराज होने का जोखिम नहीं है?

जवाब- यह नई बात नहीं है। पहले भी करते रहे हैं। 2001 में जब मैं मुख्यमंत्री था, तब हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दलित वर्ग में अति दलित और पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की पहल की थी, लेकिन तब कुछ कारणों के चलते यह लागू नहीं हो पाया। मैं नहीं मानता कि सवर्ण इससे किसी भी तरह से नाखुश होंगे। सवाल- आपने कहीं कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन नहीं होता तो भाजपा स्वीप करती।

जवाब- नहीं ऐसी बात नहीं है। इससे तो हमें लाभ होगा। ऐसे बहुत से मतदाता, जो पहले कांग्रेस को वोट देते थे और देना चाहते थे, वे गठबंधन के बाद अब भाजपा को वोट दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस गठबंधन से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। सपा-कांग्रेस गठबंधन केवल ध्रुवीकरण को ध्यान में रखकर किया गया है। लोकतंत्र में यह अच्छी परंपरा नहीं है और लोग इसे समझ रहे हैं। सवाल- लेकिन धारणा यह बनी है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है?

जवाब- हम ध्रुवीकरण में विश्वास नहीं करते। सवाल- पीएम ने अपने भाषण में कब्रिस्तान और श्मशान का जिक्र किया। अमित शाह ने कसाब की परिभाषा बताई। क्या यह सांप्रदायिक धु्रवीकरण की कोशिश नहीं थी?

जवाब- मैं नहीं मानता। प्रधानमंत्री के बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनका मतलब था कि भाजपा जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होने देगी। उनका मकसद लोगों को इसी बात का भरोसा दिलाना था। सवाल- आपकी सरकार 'सबका साथ सबका विकास' की बात करती है, लेकिन इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी वाले राज्य में एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया?

जवाब- राजनीतिक दल उम्मीदवार तय करते हुए उसकी जीतने की क्षमता का आकलन भी करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा उम्मीदवार मिला नहीं होगा। हमने इसके पहले कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवार बनाए हैं। सवाल- चुनावी भाषणों में संवाद का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आपकी पार्टी के नेताओं की ओर से भी विरोधियों पर निजी आरोप लगाए गए।

जवाब- मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ है और इसके प्रति सभी को सजग रहने की जरूरत है। खासतौर पर संस्थाओं और व्यवस्था का सम्मान सबको करना चाहिए। उनकी प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सवाल- आपने कहा भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन पीएम जिस तरह से सभाएं कर रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं, उससे यह संदेश गया है कि पार्टी में बेचैनी है।

जवाब- अरे नहीं, बेचैनी वाली कोई बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि कठोर श्रम करना पीएम की प्रकृति में है। और फिर चुनाव चाहे जितना अनुकूल हो, चुनाव आखिर चुनाव होता है। उसे चुनौती मानकर ही लड़ना चाहिए। सवाल- आपको ध्यान आता है कि किसी राज्य के चुनाव में किसी प्रधानमंत्री ने इतना समय दिया हो?

जवाब- हां... हां... पहले भी हुआ है...। अटल जी भी करते थे... फिर शरीर इजाजत दे रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए। सवाल- केंद्र में आपकी सरकार को तीन वर्ष होने जा रहे हैं। ऐसे में इन राज्यों के चुनाव परिणामों को क्या केंद्र सरकार के कामकाज पर जनादेश माना जा सकता है?

जवाब- राज्यों के चुनाव में केवल केंद्र सरकार का प्रदर्शन मुद्दा नहीं होता। स्थानीय मसले भी होते हैं। राज्य सरकार का प्रदर्शन होता है, स्थानीय स्तर पर विधायक का प्रदर्शन होता है। अलग-अलग इलाकों में अलग समस्याएं हैं। निर्भर करता है स्थानीय जनता का मूड क्या है और वह किस पर भरोसा कर रही है। सवाल- कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो रहे।

जवाब- हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हालात ठीक करने के लिए। हमने काफी कदम उठाए हैं। सवाल- सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी सीमापार से आतंकी हमले नहीं रुक रहे। पिछले कुछ माह में कई जवान शहीद हुए हैं।

जवाब- ऐसा नहीं है... इसका उलटा है। आप रिकॉर्ड देख लें, जितने आतंकी अभी मारे गए हैं उतने कभी नहीं मारे गए। पाक को आतंक को हवा देना बंद करना होगा

पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर सरकार के रुख में अभी कोई बदलाव नहीं आया है। गेंद पाकिस्तान के पाले में है, उसे तय करना है। मैं समझता हूं कि आतंक के सवाल पर पाक को पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भरोसा पैदा करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि रिश्ते ठीक हों, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवाद को हवा देना बंद करना होगा। भारत विरोधी नारे स्वीकार नहीं

...किसी को भी देश की संप्रभुता को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। मैं यह दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि बहुत कम देश ऐसे हैं, जहां बोलने की इतनी आजादी है, जितनी हमारे यहां है। विश्वविद्यालयों में हिंसा की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन हम ऐसी आजादी को भी स्वीकार नहीं कर सकते, जिसमें भारत विरोधी नारे लगाए जाएं और देश की संप्रभुता पर सवाल खड़े हों। बाहरी नेताओं को टिकट से नाराजगी नहीं

दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देने के मामले में नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है। हर पार्टी में कुछ न कुछ लोग बाहर से आते हैं, जिन्हें टिकट भी दिया जाता है। कोई भी पार्टी यह दावा नहीं कर सकती है कि उसने किसी बाहरी को टिकट नहीं दिया है। हमने सभी को संतुष्ट करने की कोशिश की है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web