यूपी चुनाव: यहां दो घंटे में पड़े केवल दो वोट, जानें क्या है वजह

पीलीभीत, संवाददाता

First Published:15-02-2017 09:50:47 AM Last Updated:15-02-2017 09:50:47 AM

यूपी विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण आज 67 सीटों पर हो रहा है। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां मतदाताओं का काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ऐसा इलाका है जहां शुरूआती दो घंटों में केवल दो वोट ही पड़े हैं। लखीमपुर खीरी में पुल न बनने से नाराज मांझा के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। अबतक मात्र दो लोगों ने ही मतदान किया है। वहीं, पीलीभीत में पूरनपुर के गांव शिवनगर, इटोरीया और बिहारीपुर के लोगों ने भी मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीण नवसृजित तहसील कलीनगर से जोड़े जाने से नाराज़ हैं। वहीं शाहजहांपुर के ददरौल के कांट इलाके के हरीपुर के ग्रामीणों ने भी वोट का बहिष्कार किया है। बदायूं के बिसौली के गंगागड़ में भी चुनाव का बहिष्कार किया गया है। गांव को स्वतंत्र ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण वोट नहीं डाल रहे हैं। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। 11 जिलों की 67 सीटों पर पड़ रहा है वोट दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान हो रहा है। जिन जिलों में वोटिंग चल रही है उनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं जिले शामिल है। यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट बस एक क्लिक पर

