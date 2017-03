मायावती से हाथ मिलाने के अखिलेश के बयान पर बसपा का जवाब!

यूपी चुनाव के बाद सीएम अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच गठबंधन वाले बयान पर बसपा की ओर से खुलकर कोई बात सामने नहीं आ रही है लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि अभी किसी से गठबंधन को लेकर कोई विचार नहीं चल रहा है।

सूत्रों के अनुसार, बसपा को फिलहाल चुनाव के नतीजों का इंतजार है। फिलहाल बसपा देखो और इंतजार करो की नीति अपना रही है।

Will wait and watch for results ,as of now not thinking of alliance with anyone: BSP Sources pic.twitter.com/nlFg5ovvJ0