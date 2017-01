मैं अखिलेश के साथ, लक्ष्य- यूपी में बीजेपी को खत्म करना: नरेश अग्रवाल

समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साजिश कर पार्टी में शामिल होने की खबर फैलाई।

वहीं आज सुबह न्यूज एजेंसी से बात करते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा कि मैं अखिलेश अखिलेश यादव के साथ हूं और मेरा लक्ष्य यूपी में बीजेपी को खत्म करना है।

News of me joining BJP is baseless, I am with Akhilesh and my aim is to finish BJP in Uttar Pradesh: Naresh Agarwal,SP