VIDEO: यूपी चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों की अग्निपरीक्षा

लखनऊ, गोलेश स्वामी

First Published:16-02-2017 09:26:14 AM Last Updated:16-02-2017 03:08:30 PM

उत्तर प्रदेश के सियासी रण में इस राज्य के कोटे से केंद्रीय मंत्री बने राजनेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। बड़ा राज्य होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से ही हैं। भाजपा ने अपने सभी सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों को जिताने की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले उत्तर प्रदेश कोटे के सांसदों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से सांसद हैं। केंद्रीय मंत्रियों में लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह की गिनती मोदी के बाद सबसे ताकतवर मंत्रियों में होती है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में भी मोदी और अमित शाह के बाद उनका नाम सबसे ऊपर है। वैसे तो उन्हें पूरे प्रदेश में रैलियां कर प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन लखनऊ व आसपास के भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का सबसे ज्यादा दारोमदार उन्हीं पर है। लखनऊ संसदीय क्षेत्र में कुल नौ विधानसभा सीटें हैं। यहां तीसरे चरण में मतदान होगा। पिछले चुनावों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहां अपना परचम लहराया और नौ में से सात सीटों पर कब्जा किया। भाजपा के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई थी। देवरिया से सांसद और स्टार प्रचारक कलराज मिश्र पुराने व अनुभवी नेता हैं। लंबे समय से संगठन में रहने के चलते अपने क्षेत्र के साथ-साथ आसपास के विधायकों को जिताने की जिम्मेदारी भी उनकी है

