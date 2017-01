अखिलेश के इन मंत्रियों के सामने विधानसभा पहुंचने की होगी चुनौती

लखनऊ, अजित खरे

First Published:25-01-2017 02:24:19 PM Last Updated:25-01-2017 02:24:19 PM

अखिलेश सरकार के मंत्री अब खुद को साबित करने में जुट गए हैं। खासा वक्त पार्टी के झगड़े में बीतने के बाद अब उन्हें पांच साल के अपने काम व परफामेंस का इम्तिहान देना है। साथ ही मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भरोसे पर खरा भी उतरना है। इन मंत्रियों को अपने काम के बजाय अखिलेश के चेहरे पर ज्यादा भरोसा है। बस, मुश्किल यह है कि इन्हें छवि के संकट का सामना करना है। विरोधी दलों ने ही नहीं सपा के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह ने कई बार सार्वजनिक तौर पर अपनी सरकार के कुछ मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कहा कि कई मंत्री विधायक जमीन कब्जाने, पैसा बनाने, ठेके पट्टे के काम में ही लगे हैं। यह बात उन्होंने साल 2013 में कहनी शुरू की और पिछले साल तक यह बात कही। इस कारण मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल को बेहतर छवि देने व बेहतर काम करने वाला बनाने के लिए पांच साल में कई बार फेरबदल किया। तमाम मंत्रियों को बर्खास्त किया, कुछ को सुधरने की चेतावनी के साथ वापस भी लिया। नए चेहरे भी लिए। सीएम की नजर में कुछ ने बेहतर काम किया तो कुछ ने औसत। जो मंत्री विधायक हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में उनकी जीत हार से पता चलेगा कि उनके द्वारा अर्जित छवि को जनता ने किस रूप में लिया है। पिछली बार कई मंत्रियों की हुई थी हार पांच साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में बसपा सरकार के आधे से ज्यादा मंत्रियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। नकुल दुबे, लालजी वर्मा, फागू चौहान, नंद गोपाल नंदी, ठाकुर जयवीर सिंह, लखीराम नागर जैसे कई मंत्री सपा की लहर में हार गए जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य, रामवीर उपाध्याय जैसे कई मंत्री जीतने में कामयाब रहे। इसके उलट 2007 के विधानसभा चुनाव में उस वक्त की मुलायम सरकार के तमाम मंत्री चुनाव हार गए थे। मुलायम तो गुन्नौर व भरथना से चुनाव जीत गए थे, शिवपाल जसवंतनगर से जीते, लेकिन बलराम यादव, अशोक वाजपेयी, राम गो¨वद चौधरी, ओम प्रकाश सिंह समेत डेढ़ दर्जन मंत्रियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ये हैं मंत्री आजम खां (रामपुर) , गायत्री प्रजापति (अमेठी), मनोज पांडेय (ऊंचाहार, रायबरेली) शिवाकांत ओझा (रानीगंज, प्रतापगंज) ब्रह्माशंकर त्रिपाठी (कुशीनगर) विनोद सिंह (तरबजगंज ) रामगो¨वद चौधरी (बांसडीह, बलिया), शाहिद मंजूर (किठौर, मेरठ) , मदन चौहान (गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़) मूलचंद चौहान (धामपुर,बिजनौर), इकबाल महमूद (संभल), महबूब अली (अमरोहा) कमाल अख्तर, हसनपुर (अमरोहा) अवधेश प्रसाद (मिल्कीपुर सु. फैजाबाद) पवन पांडेय ( अयोध्या ) शंखलाल मांझी (जलालपुर, अम्बेडकरनगर) राममूर्ति वर्मा (अकबरपुर, अम्बेडकरनगर) वंशीधर बौद्ध,(बलहा सु., बहराइच), यासर शाह,(मटेरा, बहराइच ) हाजी रियाज अहमद (पीलीभीत), राममूर्ति वर्मा (ददरौल शाहजहांपुर), नीतिन अग्रवाल, (हरदोई) अरुणा कोरी,(रसूलाबाद कानपुर देहात) रामपाल राजवंशी (मिश्रिख सु. सीतापुर) सुधीर कुमार (सफीपुर सु. उन्नाव ) फरीद महफूज किदवई, (बाराबंकी) अरविंद सिंह गोप, (रामनगर,बाराबंकी)राजीव कुमार सिंह (दरियाबाद बाराबंकी) , हेमराज वर्मा (बड़खेड़ा पीलीभीत)अरुणा कोरी (रसूलाबाद सु.कानपुर देहात), नरेंद्र वर्मा (महमूदाबाद सीतापुर), विजय बहादुर पाल (तिर्वा) रविदास मेहरोत्र, (लखनऊ मध्य), दुर्गा प्रसाद यादव (आजमगढ़), अभिषेक मिश्र (लखनऊ उत्तरी),सुरेंद्र पटेल, (सेवापुरी वाराणसी) व जगदीश सोनकर (मछलीशहर सु. जौनपुर)

