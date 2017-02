यूपी चुनाव 4th फेज: प्रमोद तिवारी, केशव समेत कई नेताओं ने की वेाटिंग

लखनऊ, लाइव हिन्दुस्तान

First Published:23-02-2017 11:05:31 AM

यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग आज सुबह सात बजे शुरू हो गई है। इसके बाद विभिन्न पार्टियों के नेता वोटिंग करने के लिए पहुंचे। कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने वोट डाला। उन्होंने प्रतापगढ़ के लालगंज प्राइमरी स्कूल बूथ पर मतदान किया। बीजेपी यूपी चीफ केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। केशव ने इलाहाबाद के ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में वोटिंग की। वहीं, रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और अमेरिका से पढ़कर आईं बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह ने भी वोट डाला। अदिति के सामने बीएसपी के मोहम्मद शहबाज और बीजेपी की अनीता श्रीवास्तव मैदान में हैं। इसके अलावा बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दकी ने बांदा के आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज में वोट डाला। बता दें कि आज यूपी में चौथे चरण की 53 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें 12 जिले शामिल हैं। इस चरण में कई प्रमुख उम्मीदवार भी हैं। जिन प्रमुख प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, उनमें कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा (रामपुर खास), बाहुबली निर्दल प्रत्याशी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (कुंडा), बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की बेटी कांग्रेस प्रत्याशी अदिति सिंह (रायबरेली), विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य (उंचाहार), सपा के वरिष्ठ नेता रेवती रमण सिंह के बेटे उज्ज्वल रमण सिंह (करछना) तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता गयाचरण दिनकर (नरैनी) शामिल हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी हर अपडेट बस एक क्लिक पर

Web Title: many leaders including pramod tiwari keshav prasad maurya cast their vote in up fourth phase voting

