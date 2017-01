ये है यूपी की वीआईपी सीट, डिंपल संग अखिलेश का भी होगा इम्तहान

कन्नौज, अजित खरे

First Published:19-01-2017 12:22:45 PM Last Updated:19-01-2017 12:24:33 PM

यूपी के कन्नौज के इत्र की खुशबू दुनिया भर में फैलती है तो यहां के प्रतिनिधि यूपी की के सियासी फलक पर एक खास जगह रखते हैं। यहां के लोगों ने जिसे प्रतिनिधि चुना, उसे यूपी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसके बाद कन्नौज ने भी सपा के इस खास परिवार से नाता नहीं तोड़ा और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को यहां का सांसद चुना। कन्नौज का चुनाव सही निकला क्योंकि सांसद के तौर पर डिम्पल यादव ने भी इस शहर की ब्रांडिंग करने में कम कसर नहीं उठा रखी है। अब विधानसभा चुनाव में जनता का रुख तय करेगा कि उसे अब भी अपने पुराने प्रतिनिधि के काम पसंद हैं या फिर वह कोई और रहनुमा चाह रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में चली मोदी लहर उत्तर प्रदेश में जहां जहां आकर थम सी गई थी, उसमें एक इलाका कन्नौज भी था। यहां डिंपल यादव सांसद बनीं थीं। अब सांसद होने के नाते उनका व मुख्यमंत्री होने के नाते अखिलेश यादव का भी इम्तेहान इस इलाके में होना है। समाजवादी पार्टी में एकजुटता होने के बाद हालात बदले हैं और कांग्रेस से गठजोड़ तय है। ऐसे में यहां माहौल महागठबंधन के पक्ष में दिखता है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां सपा को कड़ी टक्कर दी थी लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुत कामयाबी नहीं मिल पाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने यहां की पांचों विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था। डिंपल यादव 79594

सुब्रत पाठक 72911 मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किया है। मेडिकल कालेज, सड़क, अस्पताल व महाविद्यालय भी खोले गए। परंपरागत तरीके से इत्र के कारोबार में नई जान फूंकने के लिए मुख्यमंत्री ने फ्रांस के इत्र उद्यमियों से भी सहयोग लिया। यहां परफ्यूम म्यूजियम खोलने का काम किया जा रहा है। यहां के लोगों को नई तकनीक सीखने के लिए सरकार ने फ्रांस भेजा। यहां इत्र उद्यमी पुष्पराज जैन को मुख्यमंत्री ने विधानपरिषद भेजा। यही नहीं अखिलेश सरकार ने अलग अलग सुगंध वाले समाजवादी इत्र भी लांच किए। डिंपल से पहले अखिलेश यादव, मुलायम सिंह भी इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

Web Title: information about kannauj assembly seat where dimple yadav is representing as member of parliament

