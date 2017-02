यूपी चुनाव: इस परिवार ने पहले डाला वोट, फिर उठाई अर्थी

बहराइच। संवाददाता

First Published:27-02-2017 09:05:51 AM Last Updated:27-02-2017 09:05:51 AM

यूपी चुनाव के पांचवे चरण का मतदान प्रदेश की 51 सीटों पर जारी है। पहले मतदान फिर जलपान के नारे से हजारों कदम आगे बढ़कर एक शोकाकुल परिवार ने पहले मतदान किया। इसके बाद बेटे ने पिता की अर्थी उठाई। बता दें कि जरवल रोड बाजार निवासी 70 वर्षीय राम प्रकाश पुत्र बदलू की रविवार को देर शाम मौत हो गयी।

लेकिन शोकाकुल परिवार में मृतक की पत्नी शांति, पुत्र केशव राम, बुद्ध राम, पौत्र संजय, कुलदीप, पौत्री सीमा, आराधना, बहू सविता व अनीता ने सोमवार को मतदान के दिन बम्भौरा जरवल रोड की बूथ संख्या 370 पर सुबह 7.40 बजे पहुंचकर पहले मतदान किया। मतदान जैसे महापर्व में इस तरह से हिस्सा लेने से यह परिवार लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग पांचवे चरण में कुल 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग होगी। ये जिले बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, अमेठी और सुल्तानपुर हैं। इस चरण में 612 उम्मीदवारों में 117 उम्मीदवार दागी हैं। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, 96 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि शामिल है। यूपी चुनाव से जुड़ी हर अपडेट बस एक क्लिक पर

