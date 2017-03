बलिया में 7 जनसभाएं करेंगे अखिलेश, गोरखपुर में शाह का रोड शो आज

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान

First Published:02-03-2017 07:37:35 AM Last Updated:02-03-2017 07:57:59 AM

यूपी विधानसभा चुनाव में पांच चरण के लिए मतदान हो चुके हैं, मार्च को छठे चरण के लिए मतदान होना है। बाकी दो चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों से जारी है। आज छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सात चुनाव जनसभाएं करेंगे। बाकी दो चरणों के लिए दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं। अखिलेश यादव आज बलिया में होंगे। सुबह 11.35 बजे बलिया के बेलथरा रोड में होंगे, 12.30 पर सिकंदपुर में और 2 बजे बैरिया में होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गोरखपुर में रोड शो करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी वाराणसी के पिंडरा में शाम 4 बजे होंगे। बसपा प्रमुख मायावती चंदौली में 12 बजे से अौर भदोही में दो बजे से प्रचार करेंगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद तथा प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर गुरुवार को गोरखपुर में कांग्रेस-सपा गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जन बजे वे सभाओं को संबोधित करेंगे। छठे चरण में गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया में चुनाव होना है। प्रमुख सभाएं



केंद्रीय मंत्री अऱुण जेटली वाराणसी में 12 बजे पीसी करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बलिया में 11 बजे से और भदोही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी के रोहनिया में 1 बजे, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति वाराणसी में

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर मिर्जापुर के मझवां में 10 बजे , भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर में

सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तर जौनपुर में हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी वाराणसी में दो सभाएं करेंगे। भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ बलिया के बेत्थरारोड में 10 बजे से सभा करेंगे। डिंपल आज आजमगढ़ में होंगी।

राजद अध्यक्ष लालू यादव चंदौली के सकलडीहा और सैयदराजा में होंगे।

