मतदान जागरूकता को बनाई मानव शृंखला: हाथ से मिले हाथ और रच गया इतिहास

गोंडा। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:16-02-2017 01:31:27 PM Last Updated:16-02-2017 03:13:34 PM

घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 12 बजाया मानो पूरा गोंडा एक जगह सिमट आया हो। 27 फरवरी को होने वाले मतदान के प्रति जागरूकता के लिए 375 किलोमीटर की मानव शृंखला ने इतिहास रच दिया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा सभी एक-दूसरे के साथ आ जुटे। ऐतिहासिक मानव शृंखला का जहां सेटेलाइट से कवरेज हुआ, वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड की टीम ने इसे अपने दस्तावेजों में भी दर्ज कर लिया। डीएम आशुतोष निरंजन और एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बड़गांव क्षेत्र में तिरंगे वाले गुब्बारे उड़ा कर मानव शृंखला का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीडीओ जयंत कुमार दीक्षित, आईएएस अर्चना वर्मा समेत सभी अफसर मौजूद रहे। चार लाख लोग बने गवाह इस ऐतिहासिक मानव शृंखला के साक्षी करीब चार लाख लोग बने। नगर से शुरू होकर अलग-अलग इलाकों से होते हुए इस मानव शृंखला ने जिले के हर क्षेत्र को छुआ। सभी स्कूलों के साथ-साथ एनएसएस, एनसीसी और स्काउट के छात्रों ने भी सहभागिता की। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चार पुलिस क्षेत्राधिकारी, 18 थाना प्रभारी, 41 डॉयल 100 वाहन तथा दो कम्पनी पीएसी की तैनाती की गई। इसके अतिरिक्त मानव शृंखला वाले क्षेत्र को 62 सेक्टर तथा 11 जोन में विभक्त किया गया। साथ ही प्रत्येक किमी पर किलोमीटर प्रभारी तैनात रहे। प्रभारी स्वीप अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि मानव शृंखला कर्नलगंज से परसपुर, बेलसर, तरबगंज, नवाबगंज, टिकरी, मनकापुर, दतौली चीनी मिल, धानेपुर, बाबागंज (श्रीनगर), इटियाथोक, खरगूपुर, गोकरन शिवाला, आर्यनगर, कौड़िया बाजार, रामापुर और कटरा बाजार होते हुए उद्गम स्थल तक 225 किमी लम्बा आयताकार घेरा बनाया गया। इसके अलावा गोंडा-बलरामपुर मार्ग तथा बहराइच-फैजाबाद मार्ग पर भी 75-75 किमी लम्बी मानव शृंखला बनी, जो बहराइच मार्ग पर घुचुआपुर से शुरू होकर आर्यनगर, ठढ़वरिया, गोंडा नगर, खोरहंसा, दर्जीकुआं, बालेश्वर गंज, वजीरगंज, नवाबगंज होते हुए कटरा शिवदयाल गंज तिराहे पर खत्म हुई। लखनऊ मार्ग पर भंभुआ से शुरू होकर कर्नलगंज, चैरी चैराहा, बालपुर, गोंडा नगर, सुभागपुर, इटियाथोक होते हुए जयप्रभा ग्राम (महराजगंज) तिराहे पर समाप्त हुई।

