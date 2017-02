मैनपुरी में मतदान बहिष्कार कर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

मैनपुरी। हिन्दुस्तान संवाद

First Published:19-02-2017 09:04:40 PM

रविवार को वोटों का महाकुंभ शुरू हुआ तो नेताओं से नाराज मतदाताओं ने भी मतदान का बहिष्कार शुरू कर दिया। जिले के आधा दर्जन से अधिक गांवों में सुबह से ही मतदान बहिष्कार की खबरें आनी शुरू हुईं तो नाराज लोगों को समझाने के लिए नेता गांव पहुंचने लगे। अधिकारियों ने बहिष्कार खत्म कर लोगों से मतदान करने का आह्वान किया। मैनपुरी शहर से जुड़े करहल विधानसभा के गांव बैजनाथपुर में गांव की सड़क और विकास न होने से नाराज लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। गांव के युवकों ने मतदान केंद्र पर जाने वाले मार्ग पर डेरा जमा लिया और नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि दोपहर बाद लोगों के समझाने पर 962 वोट वाले इस गांव में वोट डालने के लिए कुछ लोग घरों से निकले। एक बजे के बाद दो बजे तक 15 लोगों ने वोट डाले। किशनी के पहाड़पुर में विद्युतीकरण और रोड न होने से नाराज लोगों ने बहिष्कार किया तो डीपीआरओ इन लोगों को समझाने पहुंचे। किशनी के ही गांव नगला मदारी में भी लोगों ने विकास न होने पर चुनाव बहिष्कार कर दिया। करहल के ग्राम लालपुर सगौनी में विकास न होने से नाराज लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। बिछवां के नगला जीसुख, रंगपुर, महरमई गांव में भी नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। कई बूथों पर खराब हुई इवोम महीनों की कसरत के बाद भी ऐन वक्त धोखा दे गईकिशनी, बरनाहल, भोगांव, बेवर में देर से हुआ मतदान मैनपुरी। मतदान के दिन जिले के कई मतदान केंद्रों पर इवोम के संचालन में गड़बड़ी हुई। कहीं पीठासीन अधिकारी इवोम का संचालन शुरू करने में असहज दिखे तो कहीं इवोम ने ही धोखा दे दिया। जिसके चलते दर्जनों बूथों पर निर्धारित समय पर मतदान नहीं हो सका। बाद में समस्या का निपटारा करके मतदान शुरू कराया गया। बरनाहल में जूनियर हाईस्कूल के बूथ संख्या 114 पर इवोम का मॉकपोल करते समय समस्या पैदा हो गई। सील करने में कठिनाई आयी। यहां आधे घंटे बाद 7:30 बजे मतदान शुरू कराया गया। किशनी नगर के बूथ संख्या 296 पर लगभग 11 बजे इवोम खराब हो गई। जानकारी पाकर एसडीएम अमित सिंह ने इवोम आकर बदलवाई। एक घंटे बाद यहां मतदान शुरू कराया गया। भोगांव में मदन इंटर कालेज के बूथ संख्या 225 की इवोम 11:30 बजे खराब हो गई। पीठासीन अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। खबर पाकर पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट नासिर हुसैन ने अपनी देखरेख में मशीन को ठीक कराया। लाइन में लगे लोगों को भी सेक्टर मजिस्ट्रेट ने समझाया। किशनी के ही बूथ संख्या 224 पर इवोम में बार-बार खराबी की शिकायत पैदा हुई। यहां भी 7:30 बजे के बाद मतदान शुरू हो सका। यहां तैनात महिलाकर्मी को इवोम की जानकारी नहीं थी। मशीन ठीक कराकर यहां मतदान शुरू कराया गया। आलीपुरखेड़ा में बूथ संख्या 92 पर वोटिंग मशीन में दोपहर अचानक खराब हो गई। जिस कारण यहां लगभग 30 मिनट तक मतदान प्रभावित। बाद में अधिकारियों ने पहुंचकर मशीन को बदला और मतदान की प्रक्रिया को शुरू कराया। शादी के बाद वोट डालने पहुंची दुल्हन मैनपुरी। किशनी में मतदान का उत्साह साफ दिखा। किशनी के बूथ नंबर 296 पर नवविवाहिता ने ससुराल जाने से पहले मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। शनिवार को अनामिका की बारात आगरा से आयी थी। कस्बा निवासी कवींद्र सिंह चौहान की पुत्री अनामिका ने वोट देकर लोगों को संदेश दिया कि संविधान प्रदत्त ये अधिकार मतदाता के लिए कितना जरूरी है। परिजनों के साथ वोट डालने आयी अनामिका वोट डालने के बाद घर पहुंची। इसके बाद परिजनों ने उन्हें ससुराल के लिए विदा किया। पुलिस ने भाजपा जिलामंत्री के भाई को लिया हिरासत में मैनपुरी। कस्बा घिरोर में मतदान संख्या 398 पर पहुंची पुलिस ने भाजपा के जिलामंत्री के भाई को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें कोतवाली ले गई और शाम तक बैठाए रखा। जिला मंत्री अरुणप्रताप चौहान के भाई घिरोर के पूर्व मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह चौहान ने पुलिस हिरासत में आरोप लगाया कि सपा प्रत्याशी के इशारे पर पुलिस उन्हें पकड़कर लायी है। जिला मंत्री अरुण प्रताप ने कहा कि मामले की शिकायत उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भेजी है। घिरोर में ही फैजपुर गांव में नगला कन्हई निवासी बीएलओ रामबहादुर पर भाजपा समर्थकों ने वोट न डालने देने का आरोप लगाया। इनका कहना था कि नगला कन्हई के लोगों को बीएलओ बिना पहचान पत्र के वोट डलवा रहा है और भाजपा समर्थक वोटरों को पहचान पत्र न होने पर लौटाया जा रहा है। मुस्लिम वोटर भी वोट डालने के लिए लाइन में नजर आए मैनपुरी। रेडी फोर पोल। रविवार को मतदान केंद्रों से यह मैसेज भेजने के बाद मतदान अधिकारियों ने वोटों का महाकुंभ शुरू कराया तो अधिकार की लड़ाई में डुबकी लगाने की होड़ शुरू हो गई। कहीं लंबी लाइने थीं तो कहीं महिलाओं का उत्साह देखते ही बना। शहरी वोटर सुबह की गुनगुनी धूप के बीच बूथ पर मतदान करने के लिए जमा हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों काम धंधे निपटाने के बाद वोटर मतदान केंद्रों का रुख करने पहुंचे। सुबह से ही वोट डालने की चर्चाएं घर-घर में शुरू हो गईं। आधी आबादी में वोट डालने का उत्साह पुरुषों के मुकाबले अपेक्षाकृत कुछ कम दिखा लेकिन युवाओं और 50 वर्ष तक की उम्र के वोटरों ने सुबह से ही वोट डालने के लिए बूथों पर लाइनें लगानी शुरू कर दीं। बरनाहल के जूनियर हाईस्कूल के बूथ संख्या 114 पर मतदानकर्मी इवोम को सील करना भूल गए तो यहां 30 मिनट देरी से मतदान शुरू हो सका। तब तक यहां बूथ पर लाइन लंबी हो गई थी। लगभग 8 बजे चुनाव प्रेक्षक ने यहां पहुंचकर मतदान का जायजा लिया। एमाहसन नगर बूथ पर दोपहर 12 बजे तक 875 वोटों में से सिर्फ 75 वोट ही पड़े थे। इसी रोड पर मंदिरों के गांव के नाम से मशहूर चंदीकरा गांव में वोट का उत्साह कम दिखा। दोपहर तक यहां 15 फीसदी ही वोट डाले गए। इस गांव को जोड़ने वाले मैनपुरी-सिरसागंज मार्ग पर बसे गांव कोसमा के मुस्लिम मतदाताओं में वोट का उत्साह नजर आया। मुस्लिम महिलाएं और वृद्ध लाइन में लगकर वोट डालने पहुंचे। नगला बलवंत में मतदान के प्रति दिखा उत्साह घिरोर-कुरावली मार्ग पर ग्राम मधन के बूथ पर दोपहर एक बजे तक 23 फीसदी लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसी रोड पर ग्राम नगला बलवंत में 1:15 बजे तक 45 फीसदी मतदान हो चुका था। यहां से आगे जाने पर रीछपुरा मतदान केंद्र पर भी 42 फीसदी वोट मतदाताओं ने डाल लिए थे। कुरावली में जिला अस्पताल के निकट बने मतदान केंद्र पर शहरी वोटर होने के बाद भी डेढ़ बजे के बाद सन्नाटा नजर आया। मतदाताओं को मनाने की खूब हुई कोशिश मैनपुरी। सत्रहवीं विधानसभा के लिए 3 फरवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी जंग का बिगुल बजा तो हर प्रत्याशी के टारगेट पर वे मतदाता थे जो नीति निर्धारकों से कुछ भला होने की उम्मीद पालते हैं। प्रत्याशियों ने मतदाताओं की चौखट पर इस बार भी वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार के चुनाव में भी रूठने और मनाने का दौर भी खूब चला। नाराजगी मतदान के दिन भी नजर आयी। रविवार को शहर से लेकर गांव तक सिर्फ मतदान और मतदान पर ही बात होती रही।

