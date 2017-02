सत्ता संग्राम: मोदी के आरोपों का माया, राहुल-अखिलेश ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान

First Published:20-02-2017 09:04:07 PM Last Updated:20-02-2017 09:04:07 PM

यूपी में चौथे चरण के लिए मतदान 23 फरवरी को होने है और इससे पहले राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। आज पीएम मोदी ने बुन्देलखंड की रैली में जहां बसपा की परिभाष रैली में बताई। वहीं मायावती ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं अखिलेश ने पीएम मोदी के श्मशान और बिजली के आरोपों का जवाब दिया। वहीं राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर आरोप लगाए। मोदी बोले, बसपा माने बहनजी संपत्ति पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बुन्देलखण्ड में सपा-कांग्रेस और बसपा के राज में सब कुछ तबाह हो गया। यहां भरपूर खनिज संपदा के बाद भी लोग भुखमरी की कगार पर हैं। अब बुन्देलों को तय करना है कि उनको मुसीबत से निकलना है या नहीं। बसपा को उन्होंने बहनजी संपत्ति पार्टी बताकर तंज कसा तो सपा-कांग्रेस गठबंधन पर भी चुटकी ली। राहुल-अखिलेश को मौसेरा भाई बताया। मायावती बोलीं, मोदी मतलब निगेटिव, दामोदर दास बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उरई की जनसभा में बसपा को परिभाषित कर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। यहां मोदी ने बसपा को बहनजी की सम्पत्ति बताकर वोटरों को गुमराह करने की कोशिश की है। मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए मायावती ने पीएम नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के नाम को परिभाषित करते हुए जुटी भीड़ को बताया कि नरेन्द्र का मतलब निगेटिव, दामोदर दास का माने दलित और मोदी का मतलब मैं। यानि की पीएम मोदी साफ तौर पर दलित विरोधी हैं। यहां मायावती ने भाजपा के साथ सपा, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा।

दीपावली-रजमान छोड़िए बनारस को देते हैं 24 घंटे बिजली: अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनसे पूछते हैं कि रमजान पर पूरी बिजली दी जाती है तो दीपावली पर क्यों नहीं। श्री यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी दीपावली व रमजान की बात छोड़ दें पहले गंगा की सौगंध खाकर यह बताएं कि उनके संसदीय क्षेत्र बनारस को समाजवादी सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है या नहीं। राहुल बोले, दिल्ली में काम करें मोदी, अखिलेश चलाएंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मन की बात करने वाले अब काम की बात करें। ढाई साल बचे हैं, इसलिए दिल्ली संभालें। उत्तर प्रदेश तो अखिलेश चलाएंगे। गठबंधन प्रदेश में तीन सौ सीटें जीतेगा। वह सोमवार को बांदा के तिंदवारी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी दलजीत सिंह के समर्थन में जनसभा में राहुल गांधी 25 मिनट के भाषण में ज्यादातर समय प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे। यूपी चुनाव से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अगली स्लाइड में पढ़ें मोदी ने बुदेलखंड की रैली में कैसे साधा विपक्ष पर निशाना...

