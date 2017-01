अवैध संबंध के चलते अधेड़ ने मिहला के पुत्र को मार था

उन्नाव/सफीपुर, हिन्दुस्तान संवाद

15 दिन पहले सफीपुर में हुए िकशोर की हत्या का खुलासा पुिलस ने बुधवार को कर िदया। िकशोर की मां के साथ अवैध संबंध रखने वाले अधेड़ ने ही िकशोर की हत्या कर शव पेड़ से लटका िदया था। पुिलस के मुतािबक अवैध संबंध को लेकर िकशोर आए िदन अधेड़ को अपमािनत िकया करता था, िजसके चलते उसने हत्या कर दी। एसपी कार्यालय में पत्रकारों के सामने इस हत्याकांड का एएसपी राम सेवक गौतम ने खुलासा िकया।उन्होंने बताया िक हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है और आरोपी को जेल भेज िदया गया। सफीपुर के गहोली निवासी शारदा प्रसाद यादव का पुत्र सोनू 24 दिसंबर की शाम को रहस्यमय ढ़ंग से लापता हो गया था। 27 दिसंबर को गहोली गांव के प्राइमरी स्कूल के पीछे चिलवल के पेड़ से सोनू का लटकता शव मिला था। जिसके दोनों पैर कटे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत होने की पुष्टि होने पर सफीपुर पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 11 जनवरी को परियर टैक्सी स्टैण्ड के पास से नंद किशोर उर्फ नंद किशोर पुत्र मेवालाल निवासी गौहरी सफीपुर को पकड़ा और उससे पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने सोनू की हत्या अपने हाथों से गला दबाकर करना स्वीकार किया। आरोपी नंद किशोर ने बताया कि सोनू उसे अक्सर नशे में मारता पीटता था। नंद किशोर अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। नंद कुमार अपने घर पहुंचा तो सोनू को सोता देखकर बदले की भावना से सोनू का गला दबाकर हत्या कर दी और सोनू की लाश को अपने भूसे वाले घर में रख दिया। 27 दिसंबर की रात जब आरोपी नंद किशोर सोनू के घर पर था, उसी समय सोनू का पिता शारदा प्रसाद अपने घर आया और कहा कि प्रधान ने कहा कि थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाओ, पूरे गांव की तलाशी ली जाएगी। इससे घबराकर नंद कुमार शव को हटाने की कोशिश की। शव को खाद के प्लॉस्टिक के बोरे में रखा, मगर पैर बाहर निकल रहे थे। तब उसने सोनू की जींस के पैंट को उतारकर उसके दोनों पैर कुल्हाड़ी से काट दिए और रात में शव को ले जाकर चिलवल के पेड़ में टांग दिया और पैरों को माइनर के पास फेंक दिया। आरोपी की निशानदेही पर पैर काटने वाली कुल्हाड़ी तो बरामद कर ली, मगर सोनू के कटे पैर नहीं बरामद कर सकी। मृतक सोनू की हत्या का कारण नंद किशोर व सोनू की मां से अवैध संबंधों में बाधक बनाना प्रकाश में आया है। जबकि आरोपी अभी भी अवैध संबंधों से इंकार कर रहा है।

