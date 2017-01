अति आत्मविश्वास सही नहीं, धैर्यपूर्वक करें अभ्यास

डॉ. यदुवीर सिंह, वाईवाईएस कोचिंग सेंटर, एचओडी, दिल्ली

First Published:04-01-2017 11:13:50 PM Last Updated:04-01-2017 11:13:50 PM

केमिस्ट्री इंजीनियरिंग की तैयारी का प्रमुख विषय है। देखा गया है कि विद्यार्थी मैथ्स या फिजिक्स को ज्यादा समय देते हैं। पर सच यह भी है कि केमिस्ट्री विषय मैथ्स व फिजिक्स की तुलना में काफी स्कोरिंग होता है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में केमिस्ट्री से पूछे गए अधिकतर सवालों को छात्र मैथ्स की तुलना में आसानी से हल कर पाते हैं। आईआईटी-जीईई परीक्षा में पूछे गए 30 सवालों में 25 से 27 सवाल आसान होते हैं, जो 11वीं व 12वीं के पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं। मात्र एक-दो सवाल ही कठिन होते हैं, जबकि गणित विषय में आसान और मुश्किल का यह प्रतिशत 60:40 होता है। इसलिए कहना मुनासिब है कि छात्र केमिस्ट्री की बेहतर तैयारी करके चुनाव की अपनी संभावना को बेहतर बना सकते हैं।

तीन हिस्सों में बांटकर करें तैयारी केमिस्ट्री विषय को हम तीन भागों में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। छात्र को हरेक भाग को एक तय नीति के तहत अध्ययन करना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री: इस भाग की अच्छे से तैयारी करने के लिए छात्रों को याद करने की अपनी क्षमता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस भाग में एस व पी ब्लॉक, पीरियोडिक प्रोपर्टीज, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल ब्रान्डिग, डी व एफ ब्लॉक चैप्टर्स शामिल हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने पर जोर रहता है, पर इसमें ज्यादातर पाठ ‘मैथड्स ऑफ प्रेपरेशन’ याद करने पर केन्द्रित होते हैं। इसके अलावा छात्र को पीरियोडिक टेबल के साथ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। हर एलिमेंट्स का ऑक्सिडेशन नम्बर याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न इन्हीं टॉपिक्स पर सीधे या परोक्ष तौर पर पूछे जाते हैं। किताबें: जे.डी. ली और 11वीं व 12वीं की एनसीईआरटी की किताब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री: केमिस्ट्री के इस भाग की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को कॉन्सेप्ट्स पर अधिक ध्यान देना होता है। यहां चीजों को याद करने की बजाय उनके सिद्धांतों का ज्यादा महत्व होता है। छात्रों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आधार मजबूत होने पर ही इस भाग से पूछे गए किसी भी सवाल को हल किया जा सकता है। इस तरह आप रीएक्शन के प्रोडक्ट बना पाओगे। जैसे नेमिंग रीएक्शन्स के मैकेनिज्म को निकालना सीखें। ध्यान दें कि उनके इंटरमीडिएट्स क्या होंगे। यहां अपवाद भी हैं, जिन्हें बार-बार पढ़ें और कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाएं। थ्योरी आप खुद बनाएं, कोचिंग संस्थान के केवल प्रश्नपत्र हल करें। पिछले दस से पंद्रह साल के प्रश्नपत्र हल करें। इससे आपकी विषय में रुचि बढ़ेगी। जी.ओ.सी (जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री) के बाद बात आती है चैप्टर्स की। इसमें पांच से छह चैप्टर्स बड़े हैं। हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन्स, एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्डिहाइड एंड किटोन, अमीन्स बाकी छोटे चैप्टर्स हैं, जिन्हें एक-दो दिन पढ़ें और उनके प्रश्न हल करें। यहां छात्रों को सभी एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स व कम्पाउंड्स के बेसिक कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए। इस भाग में सभी रासायनिक तत्वों को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर्स में बांटा जाता है, जिसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। चूंकि किसी भी केमिकल रीएक्शन के संभावित प्रोडक्ट को तभी जाना जा सकता है। उम्मीदवार को सभी केमिकल टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एल्डिहाइड (सीएचओ) ग्रुप की पहचान के लिए क्या टेस्ट होता है आदि। इस भाग में सफल होने के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजबूत होना बेहद जरूरी है। संबंधित किताबें: एनसीईआरटी (11वीं, 12वीं), सेंगेज व टाटा मेकग्रा हिल्स की कुछ ऐसी किताबें हैं, जिनको पढ़ना इंजीनियर प्रवेश परीक्षा के लिहाज से बेहतर है। इसके अलावा छात्र र्कोंचग संस्थान के र्चुंनदा नोट्स का सहारा भी ले सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री : छात्रों को इस भाग के अध्ययन के लिए समझना जरूरी है कि बिना अभ्यास के इसके सवालों को हल नहीं किया जा सकता। यहां ज्यादातर प्रश्न न्यूमेरिकल पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें समझना भी आसान है। इस भाग को पढ़ने के दौरान छात्रों को हमेशा पेन, पैंसिल की जरूरत पड़ती है। केमिस्ट्री के इस भाग में पांच से छह ऐसे चैप्टर्स हैं, जिनसे इंजीनिर्यंरग एन्ट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स ऐसे ही कुछ विषय हैं, जो अन्य चैप्टर्स की तुलना में बड़े हैं। इसलिए छात्रों को इन विषयों का अध्ययन बाकी विषयों की तैयारी के बाद ही करना चाहिए। बाकी चैप्टर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं, जिनसे ज्यादातर सवाल इंजीनियर एन्ट्रेंस में पूछे जाते हैं।

संबंधित किताबें: आर.सी.एम, एनसीईआरटी (11वीं, 12वीं) पी.एस.पी। कैसे हो तैयारी

इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में बैठने वाले साइंस स्टूडेंट को केमिस्ट्री के तीन भागों के लिए अलग-अलग रजिस्टर बनाना चाहिए। प्रवेश परीक्षा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिद्धांतों से परिचित होना बहुत अहम होता है। सिद्धांतों की आधारभूत जानकारी हासिल करने में छात्र का ध्यान होना चाहिए। एनसीईआरटी की किताब 12वीं में अच्छे अंक लाने में जितनी मददगार होती है, उतनी प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए भी जरूरी है। उम्मीदवार को एनसीईआरटी की किताब के हर चैप्टर के पीछे दिए गए ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करना चाहिए। केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स से सरल होती है। अगर छात्र नियमित रूप से केमिस्ट्री के अध्ययन में प्रतिदिन दो घंटे भी देते हैं, तो उनकी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी हो जाएगी।

तैयारी के लिए रखें इन बातों का ध्यान

- अपनी पूरी तैयारी की रणनीति एनसीईआरटी की पुस्तकों के आधार पर बनाएं। सारे सवाल इन्हीं पुस्तकों के आधार पर पूछे जाते हैं। दूसरी पुस्तकों का इस्तेमाल सहायक पुस्तक के रूप में कर सकते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों के प्रश्नों का अभ्यास करते समय जब किसी-किसी प्रश्न का उत्तर पुस्तक के अंत में लिखा न मिले तो घबराएं नहीं। ऐसा किसी और गलती की वजह से हो सकता है। अपने उत्तर की पुष्टि दूसरी सहायक पुस्तक या शिक्षकों से पूछ कर करें। - रोजाना कम से कम चार घंटे का अभ्यास जरूर करें। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए इन्हें केमिस्ट्री की तैयारी के लिए तय समय का तीन-चौथाई हिस्सा देने की पूरी कोशिश करें। फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले ज्यादातर प्रश्न न्यूमेरिकल होते हैं। केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से 50 फीसदी न्यूमेरिकल होते हैं, जो ज्यादातर फॉर्मूलों के सीधे इस्तेमाल से हल हो जाने वाले होते हैं। हालांकि एक या दो न्यूमेरिकल ऐसे भी पूछे जाते हैं, जिनकी विषयवस्तु का संबंध एक से अधिक चैप्टर से होता है। आमतौर पर इक्विलिब्रियम, थर्मो-डाइनेमिक्स, सॉल्यूशन्स और रेडॉक्स रीएक्शन आदि चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। - ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने और समझने में वक्त ज्यादा लगता है। कुछ को बोझिल भी, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अगर आप एकाग्रता और धैर्य के साथ एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें तो इस समस्या का समाधान आसानी से निकल आएगा। यह आसान भी लगने लगेगा और रोचक भी। - ऑर्गेनिक केमिस्टी की तैयारी के लिए ‘ऑर्गेनिक केमिस्ट्री : सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स’ चैप्टर को पढ़ लेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना आसान हो जाएगा। यह चैप्टर शब्द संख्या और विषयों (टॉपिक्स) की दृष्टि से बड़ा जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तमाम तरह के रीएक्शन को समझना और याद रखना जरूरी है। - हर दिन जिस भी चैप्टर को पढ़ें, उस पर आधारित कम से कम 50 प्रश्नों को उसी दिन अवश्य हल करें। जितने ज्यादा और विविधता वाले प्रश्नों को हल करेंगे, विषय के प्रति समझ उतनी गहरी हो जाएगी। - छोटे शहरों के खासकर ऐसे छात्र, जिन्होंने हिन्दी माध्यम से 12वीं की पढ़ाई पूरी की है, वे इस बात को लेकर बिल्कुल न घबराएं कि उनके लिए केमिस्ट्री समझना मुश्किल होगा। एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की पुस्तकें अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी उपलब्ध हैं। लेकिन यह भी सही है कि अधिकतर अच्छे लेखकों की सहायक पुस्तकें अंग्रेजी में ही हैं।

प्रस्तुति: शैली शैलजा

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web