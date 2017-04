निर्मल गोधूलि

हिन्दी कथा साहित्य में नई कहानी आंदोलन के ध्वजवाहक निर्मल वर्मा अपनी हर रचना में एक नई छाप छोड़ते हैं। कहानी ‘परिंदे’ से लेकर उपन्यास ‘रात का रिपोर्टर’ हो या ‘एक चिथड़ा सुख’ या फिर उनके यात्रा रिपोर्ताज- आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जन्मदिन 3 अप्रैल के बहाने उन्हें याद कर रहे हैं वरिष्ठ कवि-आलोचक अशोक वाजपेयी तो सभी साहित्य-विधाएं सामाजिक विधाएं हैं, लेकिन इधर कहानी-उपन्यास के सामाजिक और सामाजिक यथार्थ का अधिक सीधा गवाह होने का दावा जोर-शोर से किया जाता है। इस दावे की हिन्दी में एक लम्बी परम्परा है, जो प्रेमचंद से शुरू होती है। इस तथाकथित मुख्यधारा के समानान्तर एक और धारा रही है, जो व्यक्ति को समाज में, समाज को व्यक्ति में देखने पर इसरार करती रही है। उसके लिए सामाजिक यथार्थ और व्यक्ति-यथार्थ में संगति-विसंगति होती है, पर एक दूसरे के बिना नहीं है। निर्मल वर्मा इस दूसरी प्रवृत्ति के अग्रणी कथाकार थे। उनके सार्वजनिक विचारों में भले दोटूकपन और धु्रवीकरण के प्रति झुकाव, विशेषत: उनके जीवन के अंतिम चरण में व्यक्त हुआ, उनकी रचना में ऐसा कुछ नहीं है। निर्मल के यहां न तो पूरा प्रकाश है, न निपट अंधेरा : वे गोधूलि के कथाकार हैं, जहां प्रकाश और अंधेरा दोनों हैं, पर किसी एक की बहुतायत नहीं है। इस गोधूलिपरकता ने निर्मल को हिन्दी आलोचना में काफी लम्बे कुपाठ या दुव्र्याख्या का शिकार और लक्ष्य बनाया। लेकिन निर्मल अपनी स्वेच्छा से चुनी गई राह से कभी हटे नहीं। निर्मल के यहां आत्मसत्य और युगसत्य में कोई मौलिक विरोध नहीं है : वे एक के लिए दूसरे की बलि देने को तैयार नहीं थे। वे अगर ठिठक, संकोच और कई बार असमंजस के लेखक लगते हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि उनकी वैचारिक प्रखरता और आलोचक बुद्धि में कोई कमी या कमजोरी थी। इसका कारण यह था कि अन्तत: निर्मल जो सच पाना चाहते थे वह साहित्य से ही मिल सकता था और साहित्य का सच उनके लिए हमेशा अनाश्वस्त, अधूरा और अपर्याप्त ही हो सकता था। एक ऐसे दौर में, जिसमें भारतीय मनीषा और सृजन अधिकाधिक पश्चिमी प्रभाव में आ रहे थे, निर्मल वर्मा ने अपने लेखन और विचार दोनों में गहरा और तीखा प्रश्नांकन किया। उन्होंने लिखा कि ‘लगता है जैसे हम परम्परा और आधुनिकता के हाशिए पर जी रहे हैं। न एक में हमारा घर है, न दूसरे में हमारी सुरक्षा।’ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ‘जैसे मेरी चेतना के बीचोबीच एक फांक खिंच गई है, एक तरफ आधुनिक अनुभव, जो मेरे वास्तविक यथार्थ को प्रतिध्वनित करता है- दूसरी तरफ अखंडित सम्पूर्णता का अनुभव है, जिसमें मेरी संस्कृति का स्वप्न छिपा है।’ निर्मल वर्मा ने भारतीयता के प्रश्न को पश्चिमी सभ्यता के अपने संकटों और उस सभ्यता का उपनिवेश बन जाने के बाद भारतीय सभ्यता और समाज के संकटों और अन्तर्विरोधों की ठोस भूमि पर रखा। ‘समूची सृष्टि की पवित्रता’, ‘सम्पूर्ण सार्थक मर्यादा’, ‘समग्रता की पवित्र और सार्वभौमिक भावना’, ‘समूचे यथार्थ की एक अखंडित अस्मिता’, ‘विशिष्ट जीवनपद्धति की लय’ जैसे पदों के संदर्भ से समझने की चेष्टा की। इधर के साहित्य में अज्ञेय के बाद निर्मल वर्मा सबसे प्रखर सभ्यता-समीक्षक रहे हैं। मानवीय संबंधों बल्कि संबंध मात्र पर निर्मल वर्मा के कथा-साहित्य में एक तरह से अटल आग्रह रहा है। उनके यहां संसार का आशय संबंधों की छाया में या प्रकाश में ही खुलता है। अन्यथा नहीं। संबंधों के प्रति यह उत्कट संवेदनशीलता उन्हें अनेक अप्रत्याशित सूक्ष्मताओं में भले ले जाती हो, उनको ऐसा चिंतक-कथाकार नहीं बनाती, जिसका चिन्तन उसके सृजन में अलग से हस्तक्षेप करता चलता हो। इसके बरक्स वह उन्हें एक ऐसा सोचता-विचारता कथाकार बनाती है, जिसकी रचना-प्रक्रिया में चिंतन और संवेदना का अचूक रसायन है। उनकी भाषा की ऐ्द्रिरयता, सूक्ष्म से सूक्ष्म बखान भी कविता की तरह बिम्बों या स्मृतिचित्रों से करने की उनकी क्षमता, उनका शब्द-संयम और मितव्ययिता उनके कथारूपों को एकाग्र बनाते हैं और साथ ही अनेकार्थी। वे अर्थों के बखान के नहीं, अर्थों की गूंजों और अनुगूंजों के कथाकार हैं। वे तेजी से आक्रान्त और सतही परिवर्तनों की क्षिप्रता से अभिभूत समय में धीरज के धनी हैं- वे इस अर्थ में प्रतिरोध का स्वर हैं, क्योंकि अधिक बुनियादी और दूरगामी परिवर्तनों के धीमे-धीरे घटने या न घटने के साक्षी लेखक हैं। वे जो बदलता है, जो बदलाव की मुद्रा के बावजूद नहीं बदलता और जो बदलने से ठिठकता है उस सबको अपनी रचना के ताने-बाने में गूंथनेवाले लेखक हैं। दशकों पहले एक इंटरव्यू में निर्मल वर्मा ने कहा था कि ‘यह बात सोचने की है कि सैक्स मनुष्य का सबसे निजी कर्म होते हुए भी केवल एकाकी कर्म नहीं है। वह हमेशा हमें दूसरे के साथ जोड़ता है। राज्य एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए संबंधों पर सबसे ज्यादा अंकुश लगाता है। राज्य की विडम्बना यह है कि जहां वह एक ओर दावा करता है कि मनुष्य के वैयक्तिक जीवन के स्तर पर वह किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा, वहीं वह दो लोगों के बीच बननेवाले संबंधों में हस्तक्षेप के माध्यम से मनुष्य की इस सबसे अधिक वैयक्तिक गतिविधि में हस्तक्षेप करता है।’ निर्मल वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया था कि ‘लेखक ही ऐसा प्राणी है कि अगर उसे सत्य की प्राप्ति हो जाए तो उसका लिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर उसे अभिव्यक्ति करने की जरूरत नहीं रहेगी। लिखने का अर्थ यह नहीं है कि सत्य मिल गया और हम उसे भाषा में अनूदित कर रहे हैं। इस तरह से तो कविता या कहानी लिखना बड़ी उबा देने वाली चीज होगी। जो लेखक ऐसा करते हैं उनकी रचनाएं किसी भी दृष्टि से हमें प्रभावित नहीं करतीं। हमें वही रचनाएं जीवन्त जान पड़ती हैं, जिनमें जन्म लेने और विकसित होने की प्रक्रिया में सत्य आकार लेता हुआ प्रतीत हो। निर्मल वर्मा की डायरी से...

’हमें समय के साथ अपने लगावों और वासनाओं को उसी तरह छोड़ते चलना चाहिए, जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ता है... और पेड़ अपने पत्तों-फलों का बोझ...! जहां पहले प्रेम की पीड़ा वास करती थी, वहां सिर्फ खाली गुफा होनी चाहिए, जिसे समय आने पर संन्यासी और जानवर दोनों छोड़कर चले जाते हैं। बूढ़ा होना क्या धीरे-धीरे अपने आप को खाली करने की प्रक्रिया नहीं है? अगर नहीं है तो होनी चाहिए... ताकि मृत्यु के बाद जो लोग तुम्हारी देह लकड़ियों पर रखें, उन्हें भार न महसूस हो, और अग्नि को भी तुम पर ज्यादा समय न गंवाना पड़े, क्योंकि तुमने अपने जीवनकाल में ही अपने भीतर वह सब कुछ जला दिया है, जो लकड़ियों पर बोझ बन सकता था...

’जब मैं अपने विगत के बारे में सोचता हूं- तो वे सब घर याद आते हैं, जहां मैं रहा था, नए शहर और लम्बी यात्राएं और पुराने मित्र। उन लोगों के चेहरे याद आते हैं, जो वर्षों पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए और वे लोग जो अब भी इस दुनिया में हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे-पढ़ी हुईं किताबें, छोड़े हुए घर, छूटे हुए रिश्ते...कोई अंत है? उनके बारे में सोचता हूं तो अपनी जिंदगी कितनी लंबी जान पड़ती है...लेकिन जब अपने आप से पूछता हूं कि इतनी लंबी जिंदगी ने मुझे क्या सिखाया-तो लगता है, कि मैंने जीवन अभी शुरू ही नहीं किया है... मैं उन लोगों में से हूं, जो मृत्यु के क्षण तक अपने जन्म की मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। अपना भारत देश

दुनिया में भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है, जो अपनी गरीबी, राजनीतिक सनकीपन और प्रशासनिक अराजकता के बावजूद अब तक अपने भीतर एक ऐसे लोकमानस की भूमिका संभाले है, जहां एक लेखक की कल्पना आज भी अपेक्षाकृत मुक्त भाव से सत्य और भ्रम, माया और यथार्थ, सनातन परंपरा और इतिहास की छायाओं के बीच विचर सकती है। -निर्मल वर्मा बकलम खुद

’मुझे इस बात का दुख नहीं कि लोग मुझे आत्मके्द्रिरत कहते हैं, दु:ख इस बात का है कि मैं पर्याप्त रूप से आत्मके्द्रिरत नहीं हूं... जिस दिन मैं अपने भीतर इतना साहस और इतनी स्वार्थहीनता जुटा पाऊंगा कि सिर्फ अपने आप को केन्द्र में रखकर रचना कर सकूं, तभी मैं सच्चे अर्थों में आत्मके्द्रिरत होने का गौरव हासिल कर पाऊंगा। ’यदि लेखक स्वाधीन नहीं है तो उसके उत्तरदायित्व की सार्थकता कहां है? इस अर्थ में एक पराधीन लेखक सबसे अधिक सुखी व्यक्ति होता है, क्योंकि हमने उसे जवाबदेही के जोखिम से ही मुक्त कर दिया। येट्स की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, ‘स्वप्नों में हमारी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं।’ उन सपनों में सबसे अधिक जिनसे कविता-कहानी का जन्म होता है। इसीलिए एक लेखक का दु:स्वप्न, वे धर्म, सम्प्रदाय और राजनीतिक निजाम हैं, जो उसके सपनों में हस्तक्षेप करके उसे अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों से वंचित कर देते हैं। ’मुझे जंगल और जानवरों की कहानियां पढ़ना विशेष रूप से अच्छा लगता है। अखबारों में बाल पृष्ठ को मैं सबसे पहले पढ़ता हूं। आज भी परीकथाओं का पहला वाक्य ‘बहुत दिन पहले की बात है’ पढ़ते ही मुझे जिस प्रकार की उत्तेजक जिज्ञासा होती है, वह किसी बड़े उपन्यास के पहले वाक्य को पढ़कर नहीं होती। (मेरे साक्षात्कार के पन्नों से)

