उत्सवजीवी महादेवी

महादेवी जी को याद करना छायावाद के एक विशाल दरख्त को याद करने जैसा है, जिसकी छांव आज भी महसूस होती है। वह अपना जन्मदिन होली पर मनाती थीं। होली के रंगों की तरह ही मयूरपंखी रंगों से सजा था उनका व्यक्तित्व। उनका घर मंदिर जैसा ही लगता रहा है मुझे। कवि पिता उमाकांत मालवीय के साथ बचपन से ही उनके अशोक नगर इलाहाबाद स्थित आवास पर जाता रहा हूं। ‘यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो’ रचने वाली महादेवी जी को मैंने एक सुघड़ गृहस्थिन के रूप में भी देखा। पिता उन्हें दीदी कहते थे। कालांतर में जब उन्होंने अपने पुत्रवत सहायक रामजी पाण्डेय की बेटी आरती से मेरे विवाह की पीठिका रची तो वह मेरे लिए दादी हो गईं। बड़े प्यार से कहतीं थीं, ‘उमाकांत हमको दीदी कहता था, गुड़िया (आरती) दादी कहती है, अब भला बताओ तुमसे मेरा क्या रिश्ता हुआ?’ शादी की शाम वे घर की बड़ी-बूढ़ी की तरह बेचैन थीं। गुड़िया की मां बताती हैं कि दोपहर से ही कह रही थीं कि दूल्हा जिस गेट से आएगा, वहीं पर ले चलकर मेरी कुर्सी लगा दो। मैंने उनके पांव छुए तो उन्होंने अपने स्नेहिल हाथ मेरे सिर पर रख दिए। लगा कविता की एक पूरी सदी का हाथ मेरे सिर पर है। उस दिन शहर में कर्फ्यू था। श्वसुर रामजी पाण्डेय ने उस्ताद विस्मिल्ला खां का शहनाई वाला कैसेट लगा रखा था। शहनाई की मंगलध्वनि गूंज रही थी कि अचानक बोल पड़ीं, ‘विस्मिल्ला खां साहब का तो मैं भी बहुत आदर करती हूं। वह हाशिए पर पड़े एक वाद्य को केन्द्र में ले आये। मगर आखिर दृष्टि का उत्सव तब तक भला कैसे सम्भव हो सकेगा, जब तक शहनाई वाले खुद आकर झूमकर शहनाई न बजायें।’ उन्होंने जिलाधिकारी को फोन करके कर्फ्यू पास बनवाया और शहर के तनाव ग्रस्त इलाके नखास कोहने से शहनाई वालों को बुलवाया गया। शहनाई वादकों ने आकर जब मिलकर तान छेड़ी तो भावुक हो गईं और बोलीं, ‘देखो अब लग रहा है कि ये शादी का घर है।’ एक बार होली पर जब लाल, पीले, हरे, नीले रंगों से रंगा, विजया की तरंग में उनके घर पहुंचा था तो खिलखिलाती हुई बोली थीं, ‘जाना होता कि यह रूप रंग, गुण ढंग है लड़के का तो काहे अपनी बिटिया ब्याहते?’ होली पर स्वयं गुझिया-पापड़ तैयार करतीं। टेसू के फूलों से रंग बनातीं। सबकी राई-नमक से नजर उतारतीं। नजर उतरवाने वालों में अमृत राय, मार्कण्डेय, शेखर जोशी, रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी, केशव चन्द्र वर्मा, शान्ति मेहरोत्रा, जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, गोपी कृष्ण गोपेश, उमाकांत मालवीय जैसे रचनाधर्मी आगे-आगे होते। उनके घर पर ही साहित्यिक कुम्भ सा लग जाता था। दीपावली पर खुद ही मिट्टी सान कर दीये बनातीं और कहतीं कि जो कम्पन दीये की लौ में है, वह भला बिजली के लट्टुओं में कैसे आ सकता है? जन्माष्टमी उनके लिए किसी उत्सव से कम न होता। रक्षाबन्धन पर निराला से लेकर नई पीढ़ी तक के तमाम रचनाकार उनसे राखी बंधवाने पहुंचते। ऐसी उत्सवजीवी थीं महादेवी जी। खाने-पीने की बहुत शौकीन। तली-भुनी खाद्य सामग्री उन्हें विशेष प्रिय थी। जब कभी तबियत गड़बड़ा जाती तो अपने चिकित्सक से बच्चों की तरह झूठ भी बोल जातीं। बड़ी साफगोई से डॉक्टर साहब से कह देतीं, ‘मैंने तो उबली लौकी की सब्जी ही खाई है, पता नहीं कैसे मेरी तबियत खराब हो गई।’ डॉक्टर बीएल अग्रवाल उनकी बात सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। वह अद्भुत कड़क फ्लेवर की चाय भी बनाती थीं। कहा करती थीं, ‘मैं एक बड़ी कवयित्री नहीं, एक अच्छी सी गृहस्थ होना चाहती थी।’ इतने बड़े रचनाकार को इतने साधारण तरह से जीते-रहते देखना अपने आप में विलक्षण अनुभव रहा है। चश्मे के पीछे से झांकती उनकी तरल आंखों से एक उजाला फूटता था, जो उन्हीं की पंक्तियों में डूबता उतराता नहाता था - सब आंखों के आंसू उजले / सबके सपनों में सत्य पला। महादेवी वर्मा की कुछ कविताएं

जो तुम आ जाते एक बार

जो तुम आ जाते एक बार

कितनी करुणा कितने संदेश,

पथ में बिछ जाते बन पराग,

गाता प्राणों का तार-तार

अनुराग-भरा उन्माद-राग;

आंसू लेते वे पद पखार!

जो तुम आ जाते एक बार ! हंस उठते पल में आर्द्र नयन

घुल जाता ओठों से विषाद,

छा जाता जीवन में वसंत

लुट जाता चिर-संचित विराग;

आंखें देतीं सर्वस्व वार

जो तुम आ जाते एक बार! प्रिय! सांध्य गगन

प्रिय! सांध्य गगन

मेरा जीवन ! यह क्षितिज बना धुंधला विराग,

नव अरुण-अरुण मेरा सुहाग,

छाया सी काया वीतराग,

सुधिभीने स्वप्न रंगीले घन ! साधों का आज सुनहलापन,

घिरता विषाद का तिमिर सघन,

संध्या का नभ से मूक मिलन,

यह अश्रुमती हंसती चितवन! लाता भर श्वासों का समीर,

जग से स्मृतियों का गंध धीर,

सुरभित हैं जीवन-मृत्यु-तीर,

रोमों में पुलकित कैरव-वन ! अब आदि अंत दोनों मिलते,

रजनी-दिन-परिणय से खिलते,

आंसू मिस हिम के कण ढुलते,

ध्रुव आज बना स्मृति का चल क्षण!

इच्छाओं के सोने से शर,

किरणों से द्रुत झीने सुंदर,

सूने असीम नभ में चुभकर -

बन बन आते नक्षत्र-सुमन! घर आज चले सुख-दुख विहग !

तम पोंछ रहा मेरा अग जग;

छिप आज चला वह चित्रित मग,

उतरो अब पलकों में पाहुन!

मैं नीर भरी दुख की बदली!

मैं नीर भरी दुख की बदली! स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा

क्रन्दन में आहत विश्व हंसा

नयनों में दीपक से जलते,

पलकों में निर्झारिणी मचली! मेरा पग-पग संगीत भरा

श्वांसों से स्वप्न-पराग झरा

नभ के नव रंग बुनते दुकूल

छाया में मलय-बयार पली। मैं क्षितिज-भृकुटि पर घिर धूमिल

चिन्ता का भार बनी अविरल

रज-कण पर जल-कण हो बरसी,

नव जीवन-अंकुर बन निकली! पथ को न मलिन करता आना

पथ-चिह्न न दे जाता जाना;

सुधि मेरे आंगन की जग में

सुख की सिहरन हो अन्त खिली! विस्तृत नभ का कोई कोना

मेरा न कभी अपना होना,

परिचय इतना, इतिहास यही-

उमड़ी कल थी, मिट आज चली!

